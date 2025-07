Novo poznato ime je na pragu Dinama! U Maksimiru su digli ruke od Miereza

U svom opsežnom intervjuu za klupsku televiziju predsjednik Uprave Dinama nakon potpisa Diona Drene Belje i Scotta McKenne ustvrdio je kako je za plave ovaj prijazni rok pri kraju, ali i da ipak još nije završen.

- Vjerujemo da je potrebna još jedna špica i jedan klasni vezni. McKenna i Beljo su došli i centralna osovina je riješena. Sad imamo sve na mjestu da bi Dinamo bio pravi. Nema sad pritiska, ali možemo obogatiti roster. Posao je gotovo završen - rekao je ostalim Boban, ali nije otišao na godišnji odmor, ni on ni ostali u Dinamu.

Naime, čeka se rasplet oko dovođenja Mihe Zajca iz Turske, on bi bio taj klasni iskusni veznjak, ali želja je dovesti još jednog napadača. Koliko znamo tu se stvari dobro razvijaju, ali nije riječ o Ramonu Mierezu kojeg je Dinamo želio, kojeg je hvalio i novi napadač plavih Dion Drena Beljo jer je s Mierezom u paru dobro surađivao u Osijeku.

No, dovođenje Miereza se stalno kompliciralo, stalno su dolazili nekakvi novi uvjeti i Dinamo je stisnuo gas kod dovođenja Belje i uspješno prošao ciljem pa je Beljo novi centarfor Dinama, ali kako je rekao Boban, rado bi doveli još jednog napadača. I u ovom trenutku je dolazak Monsfera Bakrara jako blizu realizacije. Alžircu su 24 godine, zasad je igrač New Yorka, ali uskoro bi mogao 'čekirati' kartu prema Hrvatskoj.

Bakrar je već bio blizu Dinama, već je bio u Maksimiru dok je bio igrač Istre, imao je spreman plavi dres,a onda se sve izjalovilo. No, sad je sve to jako blizu potpisa s plavima, ali dok nije gotovo, nije gotovo, naučio nas je to upravo taj slučaj Bakrar koji je nakon razgledavanja Maksimira otišao u MLS. A to znači da su plavi digli ruke od Miereza.