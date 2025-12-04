FOTO Ona je kraljica OnlyFansa: Zarađuje miljune, broj fanova raste, a njene fotke su umjetnost
Paige VanZant, nekada jedna od najprepoznatljivijih borkinja UFC-a, šokirala je javnost izjavom. "Zaradila sam više novca u prva 24 sata na OnlyFansu nego u cijeloj svojoj borilačkoj karijeri", otkrila je.
VanZant se pridružila UFC-u 2013. i brzo postala popularna zvijezda, ostvarivši osam pobjeda i pet poraza. Nakon poraza od Amande Ribas 2020. godine, napustila je promociju, što je iznenadilo njezine obožavatelje.
U potrazi za izazovima potpisala je za brutalnu organizaciju borbi golim šakama Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC). Paralelno s tim, unatoč savjetima bivših menadžera, pokrenula je profil na platformi za odrasle OnlyFans.
Odluka se pokazala kao pun pogodak i donijela joj je "životnu promjenu". Prisjetila se trenutka kada je shvatila da joj se život zauvijek promijenio. "Vraćala sam se automobilom s konferencije za medije, ulogirala sam se i vidjela da broj pretplatnika raste. U samo sat vremena dosegla sam 52.000. Pokazala sam suprugu i rekla: 'Naši životi su se upravo promijenili'",
Na optužbe da "prodaje svoje tijelo", ima spreman odgovor. "Zar nisam prodavala svoje tijelo UFC-u? Doslovno jesam. Slomljene kosti, lice puno posjekotina, potresi mozga, četiri puta slomljena ruka, ozljede ramena... Zar to nije ista stvar?", upitala je u svom podcastu.
Ističe ključnu razliku: "Na OnlyFansu nitko me ne smije dirati osim mog supruga". Njezin muž, MMA borac Austin Vanderford, također je podržava, ističući da mnogi objavljuju provokativan sadržaj na Instagramu besplatno, dok je ona odlučila unovčiti svoju popularnost.
Njezin put na platformi započeo je oprezno. Prvo je pokrenula vlastitu stranicu s blažim, "PG" sadržajem kako bi "testirala tržište". Uspjeh je bio golem, što ju je ohrabrilo da prijeđe na OnlyFans, gdje pretplata na njezin sadržaj stoji oko 9,30 € mjesečno.
"Moj sadržaj je u početku bio vrlo blag, sličan onome na Instagramu, samo malo više. S vremenom sam postala opuštenija", objasnila je. Danas se prozvala "kraljicom OnlyFansa", a njezin sadržaj postao je eksplicitniji te u njemu ponekad sudjeluje i njezin suprug.
Danas Paige VanZant uživa u financijskoj slobodi i ne ovisi o sponzorima, već gradi vlastiti brend. Iako joj je borba u drugom planu, nije u potpunosti zatvorila ta vrata. Izrazila je želju za povratkom u BKFC, a otvorena je i za MMA borbu unutar organizacije Professional Fighters League (PFL), gdje već radi kao komentatorica.