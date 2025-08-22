Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
GOSTI ŠOKIRANI

Slovenci nisu mogli vjerovati što su doživjeli nakon što ih je Srbija uništila u Beogradu

Basketball: Slovenia - Germany
Matthias Stickel/DPA
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 13:00

Utakmica se odigrala u krcatoj beogradskoj Areni u kojoj je reprezentacija Srbije odigrala odličnu utakmicu, a slovenski mediji su u tekstovima nakon susreta najviše pažnje posvetili srpskim navijačima kojima su ostali bez teksta.

Srbija je u zadnjoj pripremnoj utakmici za Eurobasket u Beogradu uništila Sloveniju s čak 106:72. Utakmica se odigrala u krcatoj beogradskoj Areni u kojoj je reprezentacija Srbije odigrala odličnu utakmicu, a slovenski mediji su u tekstovima nakon susreta najviše pažnje posvetili srpskim navijačima kojima su ostali oduševljeni.

'Naša regija je često je mjesto nepotrebne netrepeljivosti i zgražavanja na neke događaje. No, slovenska i srpska košarka pokazale su nešto sasvim drukčije', piše portal Ekipa.

'Srpskim organizatorima treba skinuti kapu. Reakcija publike nas je oduševila; pljeskom je pozdravila početak slovenske himne, tijekom njezina intoniranja nije bilo nijednog zvižduka, a onda je još jednim aplauzom pozdravila njezin završetak'.

Slovenci su istaknuli da su i igrači dobili pljesak, osobito slovenski izbornik Aleksandar Sekulić.

Igor Štimac ogorčen nakon poraza u Europi: Evo zbog čega je poludio legendarni vatreni
Ključne riječi
Luka Dončić košarka Srbija Slovenija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Behemot
Behemot
13:22 22.08.2025.

S obzirom da su Slovencima najbolji igrač i izbornik Srbi svi prisutni su se mogli pozdravljati sa 3 prsta :D

PR
prajdali100
13:26 22.08.2025.

Pa što je tu čudno ? Iste su im reakcije i kada se intonira hrvatska himna.Čak budu i ganuti.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Krunoslav Simon, proglašen košarkašem godine u izboru Večernjeg lista
Premium sadržaj
3
KRUNO SIMON ZA VEČERNJI LIST

'Nećemo klečati ispred igrača da igra za Hrvatsku! Vremena su se promijenila, ali jedno svi moraju znati'

Ako ideš s bičem nije dobro, ako klečiš pred njima nije dobro. I zato je važan otvoren dijalog sa svima onima koji su ovo ljeto preskočili reprezentaciju iz kojekakvih razloga. Šarić i Hezonja su primjer odanosti reprezentaciji i daj Bože da dospijemo na Svjetsko prvenstvo jer malo tko bi tada imao takvu unutarnju liniju koju bi kod nas činili Zubac, Šarić, Matković i sazreli Ružić - rekao nam je sportski direktor HKS-a

Učitaj još