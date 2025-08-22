Slovenci nisu mogli vjerovati što su doživjeli nakon što ih je Srbija uništila u Beogradu

Srbija je u zadnjoj pripremnoj utakmici za Eurobasket u Beogradu uništila Sloveniju s čak 106:72. Utakmica se odigrala u krcatoj beogradskoj Areni u kojoj je reprezentacija Srbije odigrala odličnu utakmicu, a slovenski mediji su u tekstovima nakon susreta najviše pažnje posvetili srpskim navijačima kojima su ostali oduševljeni.

'Naša regija je često je mjesto nepotrebne netrepeljivosti i zgražavanja na neke događaje. No, slovenska i srpska košarka pokazale su nešto sasvim drukčije', piše portal Ekipa.

'Srpskim organizatorima treba skinuti kapu. Reakcija publike nas je oduševila; pljeskom je pozdravila početak slovenske himne, tijekom njezina intoniranja nije bilo nijednog zvižduka, a onda je još jednim aplauzom pozdravila njezin završetak'.

Slovenci su istaknuli da su i igrači dobili pljesak, osobito slovenski izbornik Aleksandar Sekulić.