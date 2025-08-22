VIDEO Vučić i Dodik doživjeli novo poniženje, a Srbi su sramotnim potezom htjeli sve cenzurirati

Košarkaši Srbije uvjerljivo su slavili u pripremnoj utakmici uoči Eurobasketa protiv Dončićeve Slovenije s čak 106:72. Utakmica je odigrana u beogradskoj Areni, a na utakmici su se nalazili i politički dužnosnici, među njima sad već bivši kontroverzni predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.
Dodik je ispraćen zvižducima i već klasičnim povicima "pumpaj", koji su postali popularni među mladima tijekom prosvjeda koji traju već nekoliko mjeseci u Srbiji, a u posljednje vrijeme se događaju i neredi diljem Beograda. Prema informacijama srpskih medija, tijekom žestokih zvižduka u dvorani je pojačan razglas, ali to nije uspjelo utišati bijes navijača prema Dodiku, ali i Aleksandru Vučiću koji je također zaradio kritike i negodovanje. Predsjedniku Srbije opet su skandirali: 'Vučiću, p**eru'.
Srbiju su do nadmoćne pobjede predvodili Nikola Jović s 18 poena i sedam skokova te Bogdan Bogdanović s 14 poena. Nikola Jokić imao je učinak od 10 poena i osam skokova. Najveća slovenska zvijezda Luka Dončić je imao prosječnu večer za njega, postigao je 17 poena, ali uz loš postotak šuta iz igre.
