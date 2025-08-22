Naši Portali
VIDEO Vučić i Dodik doživjeli novo poniženje, a Srbi su sramotnim potezom htjeli sve cenzurirati

Kozarska Dubica: Obilježavanje parastosa i spomena žrtvama u koncentracijskom logoru Јasenovac
Foto: Dejan Rakita/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
22.08.2025.
u 08:40

Dodik je ispraćen zvižducima i već klasičnim povicima "pumpaj", koji su postali popularni među mladima tijekom prosvjeda koji traju već nekoliko mjeseci u Srbiji, a u posljednje vrijeme se događaju i neredi diljem Beograda.

Košarkaši Srbije uvjerljivo su slavili u pripremnoj utakmici uoči Eurobasketa protiv Dončićeve Slovenije s čak 106:72. Utakmica je odigrana u beogradskoj Areni, a na utakmici su se nalazili i politički dužnosnici, među njima sad već bivši kontroverzni predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.

Dodik je ispraćen zvižducima i već klasičnim povicima "pumpaj", koji su postali popularni među mladima tijekom prosvjeda koji traju već nekoliko mjeseci u Srbiji, a u posljednje vrijeme se događaju i neredi diljem Beograda. Prema informacijama srpskih medija, tijekom žestokih zvižduka u dvorani je pojačan razglas, ali to nije uspjelo utišati bijes navijača prema Dodiku, ali i Aleksandru Vučiću koji je također zaradio kritike i negodovanje. Predsjedniku Srbije opet su skandirali: 'Vučiću, p**eru'.

Srbiju su do nadmoćne pobjede predvodili Nikola Jović s 18 poena i sedam skokova te Bogdan Bogdanović s 14 poena. Nikola Jokić imao je učinak od 10 poena i osam skokova. Najveća slovenska zvijezda Luka Dončić je imao prosječnu večer za njega, postigao je 17 poena, ali uz loš postotak šuta iz igre. 

Poruka Daliću osvanula u Zagrebu. Na zidu stoji sedam riječi
Ključne riječi
Slovenija Srbija košarka Milorad Dodik Aleksandar Vučić

Komentara 6

Pogledaj Sve
MI
miliša
10:04 22.08.2025.

Rekla bi Brnabić "ko se lača mati"... od mača će je da... hahhha

MM
Marljivi mrav
09:56 22.08.2025.

Ovo "pumpaj" se odnosi za Vučičeve usne? ili.

GI
gira
09:30 22.08.2025.

Ova dva če... se niučemu nisu promijenila od prije, jedino se je promijenila naredba iz Brisela u odnosu na njih. Kad se promini vlast u Srbiji ( po volji Brisela) isti će moći nastaviti sa čet.....m po Hr. idalje.

