Izvukao je Hrvatsku: 'Bilo bi super ostati kući sa ženom i sinom, ali jedno moramo shvatiti'

Pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo hrvatski košarkaši okončali su tijesnom gostujućom pobjedom protiv Danaca (79:76) koja se ne bi ni dogodila da svoju najefikasniju ovoljetnu utakmicu nije odigrao 31-godišnji Dario Šarić (30 koševa, 8 skokova, 3 asista, 2 osvojene lopte). Nakon što je Jaleen Smith oslobođen obveze i nakon što se u sedmoj minuti utakmice ozlijedio Mario Hezonja, bilo je jasno da ključ četvrte pretkvalifikacijske pobjede u svojim rukama drži Dario Šarić. I on je utakmicu odigrao kapetanski pri čemu je u posljednjoj minuti osvojio važnu loptu i smireno ubacio četiri slobodna bacanja. Sa Šišijem smo pričali dok je, sa suigračima, u Kopenhagenu čekao let za Zagreb.

- Stvarno smo tri utakmice odigrali dobro, pokazali karakter, no u ovu smo utakmice ušli lošije. Bez Smitha i nakon što se ozlijedio Hezonja, morali smo se prebrojati. Mučili smo se no igrali smo puno ovakvih utakmica koje smo znali i izgubiti. Svi bi voljeli pobjeđivati s lakoćom no realnost je da mi nismo toliko talentirani da možemo na klik "odlučiti igrati i otići na plus 20". Moramo shvatiti da moramo svi gristi kao psi, svih 40 minuta, naročito ako imamo lošiji napadački dan.

Sve to izgledalo je tako da bismo mi bez Hezonje i Šarića, da je kojim slučajem i on bio spriječen, tu utakmicu izgubili.

- Teško je to ustvrditi. Imamo mi dobre igrače no njima je možda lakše igrati dok nema nas. Možda ih mi u nekim situacijama gušimo, možda ne uspijevaju biti dovoljno opušteni kao što to bude u studenom i veljači kad nas NBA igrača nema. Ja vjerujem da mi imamo igrače, i bez nas iz NBA lige, koji mogu pobijediti Izrael i odigrati dobru utakmicu protiv Njemačke. Za takvo što nam trebaju malo bolji gard jer nemamo tu kvalitetu da samo možemo kliknuti i proigrati. Mi moramo raditi svih 40 minuta.

Kao što i sam kaže, Hrvatskoj slijede dvije utakmice s Njemačkom i jedna s Izraelom bez Zupca, Matkovića i Šarića.

- Bilo je važno napraviti neku bazu, da igrači osjete kako je raditi s novim izbornikom i što će on tražiti u napadu i obrani. U studenom ćemo se morati brzo prilagoditi jer nećemo imati dvije prijateljske utakmice da se uigramo. Moramo igrati na nož, naročito protiv Njemačke, ući onako kako su Danci ušli protiv nas.

Koliki potencijal imamo u igračima koji ovom prilikom nisu igrali kao što su Šamanić, Božić, Branković, Žižić...?

- Ima igrača koji mogu dati svoj obol, pomoći reprezentaciji, no to je pitanje za izbornika kako koga vidi i kako koga može ukomponirati. Svatko tko dolazi u reprezentaciju mora znati da će tu rijetko kad realizirati svoj individualni potencijal. U reprezentaciji nekad imaš dobrog suigrača na tvojoj poziciji pa moraš biti spreman odigrati sporednu rolu. Reprezentacija zahtijeva i žrtvu i svi moraju biti spremni da u tom smislu neće biti idealno.

Šarić je dosad nastupio samo na jednom SP-u (2014.) a zacijelo bi volio zaokružiti reprezentativnu karijeru s još jednim.

- Volio bih to, svakako. No, taj ciklus traje dvije godine i pred nama je puno prepreka. Mi smo tek svladali pola stepenice od pet stepenica koje nas čekaju. Svi znamo da nam Fibin raspored ne ide na ruku i da se prije bilo lakše kvalificirati kada su te utakmice bile u ljetnim terminima. Nažalost, Fiba se opredijelila na ono što rade Fifa i Uefa pri čemu najviše ispaštaju zemlje s manjim fondom igrača. NBA ima svoju priču, Euroliga svoju a Fiba svoju a to više odgovara zemljama s većim fondom igrača i jačim ligama.

Vijest o tome da Hrvatske po prvi put neće biti na Eurobasketu Darija je zatekla u NBA ligi.

- Gledao sam te utakmice s BiH i u prvoj smo trebali izboriti i veću pobjedu od 13 koševa. U drugoj je jedno loše poluvrijeme poništilo sve dobro što smo u prethodna dva ljeta učinili. A osvojili smo turnir usred Turske, pobijedivši domaćina, dok smo s Grčkom igrali finale za nastup na Olimpijskim igrama.

Koliko bi Hrvatska u punom sastavu (Šarić, Hezonja, Zubac, Matković, Smith, Šamanić, Božić, Branković...) bila konkurentna na ovogodišnjem Eurobasketu na kojem nas neće biti?

- To bi bila nagrada za dva uspješna ljeta no dogodilo se da smo napravili jedan korak naprijed a vratili se dva nazad. Bila bi to dobra reprezentacija s fondom jako dobrih visokih igrača. No, igrali smo mi na velikim natjecanjima i s jačim igračkim imenima pa nismo postizali željene rezultate.

A sada su sve nade uprte u novog izbornika Tomislava Mijatovića.

- Teško mi je za bilo kojeg Tomičina prethodnika reći da nije bilo dobro no Tomicu od svih njih najbolje znam jer smo proveli neke zajedničke godine i u Anadolu Efesu. Ima veliko iskustvo, učio je uz velike trenere i dojma sam da zna kako se nositi s igračima svakojakih karaktera.

A rezultata neće biti bez odnosa prema reprezentaciji kakvog ga ima Dario Šarić.

- Imao sam primjer suigrača poput Bogdanovića i Ukića koji su se uvijek odazivali. A kada netko koga poštuješ postavi takve standarde onda to postaje i dio tebe. Da, bilo bi super biti ovo ljeto sa suprugom i sinom, biti kući, no odlučio sam pomoći reprezentaciji. Netko ima taj priziv malo veći a netko manji, netko se možda boji konkurencije u reprezentaciji, no svi moraju znati jednu stvar a to je da se u reprezentaciji moraš podrediti.

Ima li tu nešto i kućnog odgoja?

- Teško mi je reći je li to stvar kućnog odgoja. Svatko ima neku svoju problematiku, ozljede ili neke osobne stvari, u koje ne bih ulazio. Svi mi imamo svoj prag tolerancije pa neću nikoga izdvajati niti prozivati jer ako se netko ne osjeća dobro u reprezentaciji bolje je da ga nema nego da nam ruši temelje zajedništva.

Nakon još nekog vremena provedenog u rodnom mu Šibeniku, Dario će se umjesto u Denver zaputiti prema svojoj novoj NBA destinaciji - Sacramentu.

- Ulazim u desetu NBA sezonu i svi bismo mi voljeli da naše karijere imaju idealnu putanju no to nije realno. Ja sam zadovoljan sa svim što mi se najavljuje, imam još jednu sezonu ugovora i imam informaciju da ću igrati. No, tako je bilo i posljednji put pa se nije dogodilo.

Pred Darijem je njegov sedmi NBA klub. Kako on doživljava to da u svakom času može biti razmijenjen?

- Ne uzrujavam se previše oko toga jer "trade" je postao dio života.