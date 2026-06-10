Slovenci o Modriću: 'Ono što se Luki dogodilo u Sloveniji, potpuno je šokiralo javnost'

Iako je u rujnu prošle godine proslavio okrugli 40. rođendan, Luka Modrić i dalje ne prestaje oduševljavati svjetsku nogometnu javnost. Međutim, u ovim danima, uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, legendarni je kapetan uspio napraviti nešto što se u nogometu rijetko viđa – u potpunosti je ujedinio slovenske i hrvatske navijače, piše slovenski sportski medij Ekipa.

U vremenima kada sport često prate žestoka rivalstva, napetosti i podjele, Modrić je postao nogometaš kojem se dive i u našem susjedstvu. Kako navodi Ekipa, objave i videozapisi njihovih novinara s nedavnog nogometnog spektakla između Slovenije i Hrvatske, u kojima je Modrić bio u krupnom planu, izazvali su golemo oduševljenje i lavinu reakcija na društvenim mrežama. Brojni hrvatski mediji i navijačke stranice odmah su podijelili te snimke, ističući jednu stvar – nevjerojatnu popularnost koju kapetan Vatrenih uživa među slovenskim ljubiteljima nogometa.

Slovenci otvoreno priznaju kako ih je iznenadila tolika razina pozitivnog šoka i val oduševljenja tamošnjih navijača prema hrvatskom kapetanu, zaključujući kako je Modrić jedan od rijetkih sportaša koji i dalje uspijeva bezuvjetno spajati ljude s obiju strana granice.

Hrvatski maestro nije tema samo u susjedstvu. Veliku analizu uoči predstojećeg Mundijala donosi i američki ESPN, koji u prvi plan gura veterane starije od 40 godina koji će zaigrati na najvećoj svjetskoj pozornici. ESPN izdvaja upravo Modrića kao jedan od najfascinantnijih primjera sportske dugovječnosti u povijesti nogometa.

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Podsjetimo, Modrić je nakon odlaska iz Real Madrida karijeru nastavio u talijanskom velikanu AC Milanu, a ubrzo nakon proslave 40. rođendana postigao je i svoj prvijenac u dresu 'Rossonera'. "Nadam se da ljudi više neće spominjati moje godine", izjavio je Modrić nakon tog postignuća, no njegove su godine danas ipak jedna od najvećih priča u svijetu nogometa.

O tome kako je moguće igrati na takvoj razini u tim godinama, za talijanske je medije progovorio Antonio Pintus, dugogodišnji šef kondicijske pripreme u Real Madridu koji je godinama blisko surađivao s Lukom. "Tajna nije u talijanskom ili bilo kojem drugom talentu, nego u svakodnevnoj disciplini. Modrić izuzetno brine o treningu, prehrani, oporavku, a povrh svega ima mentalni sklop koji ga tjera da se nikada ne zadovolji postignutim. On je rijedak primjer sportske dugovječnosti koja je rezultat svakodnevne, stopostotne predanosti", objasnio je Pintus. Slično razmišlja i poznati bosanskohercegovački veteran Edin Džeko, koji također naglašava težinu Modrićeva uspjeha: "Nije slučajnost da je on još uvijek ovdje, na vrhu. Da bi se to postiglo, potrebno je raditi izuzetno naporno."