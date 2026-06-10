Isplivale plaće izbornika na SP-u: Rekorder inkasira čak 10 milijuna eura, a Dalića kolege debelo šišaju
Istraživanje financijskog magazina Finance Football otkrilo je plaće izbornika na Svjetskom prvenstvu. Dok apsolutni rekorder sjedi na klupi Brazila s astronomskih 10 milijuna eura godišnje, aktualni svjetski prvak tek je na 14. mjestu, a naš Zlatko Dalić dijeli 20. poziciju. Pogledajte u našoj fotogaleriji tko su najplaćeniji stratezi ovog Mundijala.
Carlo Ancelotti (Brazil, €10 milijuna godišnje) – Apsolutni broj jedan na ovoj listi. Talijanski stručnjak na klupi Brazila zarađuje nevjerojatnih 10 milijuna eura po sezoni, a zadatak mu je jasan – odvesti jednog od glavnih favorita do povijesnog, šestog naslova svjetskog prvaka.
Julian Nagelsmann (Njemačka, €7 milijuna godišnje) – Na drugom mjestu Finance Football ljestvice nalazi se njemački strateg. S godišnjom plaćom od 7 milijuna eura, pod pritiskom je javnosti da "Elf" ponovno vrati u sam vrh svjetskog nogometa.
Mauricio Pochettino (SAD, €6 milijuna godišnje) – Postolje zatvara argentinski stručnjak koji vodi jednog od domaćina turnira. S plaćom od 6 milijuna eura, Pochettino ima misiju impresionirati domaću publiku na drugom Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u.
Thomas Tuchel (Engleska, €5.8 milijuna godišnje) – Još jedan Nijemac u samom vrhu. Tuchel zarađuje oko 5.8 milijuna eura na klupi Engleske – poslu za koji mnogi u otočkim medijima u šali kažu da je drugi najbolji posao na svijetu, odmah iza engleskog kralja.
Roberto Martínez (Portugal, €4 milijuna godišnje) – Peto mjesto s jednakom plaćom dijele dvojica stručnjaka koji vode strane reprezentacije. Španjolac Roberto Martínez na klupi Portugala godišnje inkasira okruglo 4 milijuna eura.
Fabio Cannavaro (Uzbekistan, €4 milijuna godišnje) – Poziciju i iznos s Martínezom dijeli legendarni Talijan Fabio Cannavaro. Njegov angažman na klupi Uzbekistana za 4 milijuna eura godišnje potvrđuje trend da bogati savezi ne štede na zvučnim trenerskim imenima.
Didier Deschamps (Francuska, €3.8 milijuna godišnje) – Iskusni francuski strateg, kojemu bi ovo prema najavama trebalo biti posljednje Svjetsko prvenstvo na kormilu "Tricolora", zauzima sedmo mjesto s godišnjom zaradom od 3.8 milijuna eura.
Ronald Koeman (Nizozemska, €3 milijuna godišnje) – Osmu poziciju s istim primanjima dijele dvojica uglednih stručnjaka. Nizozemac Ronald Koeman na klupi domovine zarađuje ravno 3 milijuna eura po sezoni.
Lionel Scaloni (Argentina, €2.3 milijuna godišnje) – Zanimljiv podatak istraživanja: aktualni svjetski prvak s Argentinom tek je na 14. mjestu po zaradi. Scaloni za vođenje "Gaučosa" prima 2.3 milijuna eura, znatno manje od svojih kolega s vrha liste.
Zlatko Dalić (Hrvatska, €1.5 milijuna godišnje) – Hrvatski izbornik i osvajač dviju svjetskih medalja dijeli 20. mjesto na listi s Austrijancem Ralfom Rangnickom. Dalić na klupi "Vatrenih" zarađuje 1.5 milijuna eura godišnje, što ga svrstava u zlatnu sredinu među elitom na ovom prvenstvu.