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DOBRO JE ZNATI

Želite li znati tko vas je Googlao? Postoje jednostavni načini da to otkrijete, evo i kako

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
09.06.2026.
u 19:00

Jedan od najjednostavnijih i najpopularnijih alata je Google Alerts. Dovoljno je prijaviti se svojim Google računom, unijeti svoje ime pod navodnicima i postaviti obavijesti

Mnogi se pitaju tko pretražuje njihovo ime na internetu. Iako Google ne otkriva identitet osoba koje upisuju vaše ime u tražilicu, postoje besplatni alati koji vam omogućuju praćenje spominjanja i pravovremenu reakciju, prenosi N1.

Jedan od najjednostavnijih i najpopularnijih alata je Google Alerts. Dovoljno je prijaviti se svojim Google računom, unijeti svoje ime pod navodnicima i postaviti obavijesti. Svaki put kada se vaše ime pojavi na web-stranici, forumu ili u javno dostupnoj bazi podataka, Google će vas automatski obavijestiti. Na taj način možete pratiti tko i gdje spominje vaše ime te, po potrebi, reagirati na neželjena spominjanja.

Za profesionalnu dimenziju digitalnog praćenja tu je LinkedIn, koji omogućuje uvid u to tko je pregledavao vaš profil. Ovo je korisno za praćenje potencijalnih poslovnih prilika, zapošljavanja ili umrežavanja. Iako podaci nisu uvijek potpuni, daju dobar uvid u to tko pokazuje interes za vaš profesionalni razvoj.

Ako imate vlastitu web-stranicu, portfolio ili blog, vrijedi koristiti Google Search Console. Ovaj alat prikazuje koje ključne riječi i izraze posjetitelji koriste da bi došli do vaših stranica. Iako ne otkriva identitet posjetitelja, može vam pomoći da razumijete kako korisnici pronalaze vaš sadržaj, koje teme su popularne i koliko često se vaše ime pojavljuje u pretragama. Prateći ove jednostavne korake, možete bolje kontrolirati svoj digitalni trag, pravovremeno uočiti neželjena spominjanja te zaštititi svoju privatnost i ugled na internetu.
Ključne riječi
Google Barkod

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