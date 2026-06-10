Vučić u Tivtu nije znao odgovoriti na najjednostavnije pitanje Europe

Kao u onom vicu u kojem problematičan učenik sav sretan prijavi roditeljima da je učiteljica ispitivala cijeli razred i da je on jedini znao odgovor, tako se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pohvalio da je jedini od sudionika summita Europske unije i zapadnog Balkana u Tivtu imao sastanak s četvero najvažnijih europskih lidera i da su mu postavljali jedno ključno pitanje. U tom vicu roditelji su presretni da je njihov mali jedini znao odgovor na ispitivanju, ali samo do trenutka kad im kaže kako je glasilo pitanje na učiteljice: "Tko je razbio prozor?" Poanta vica je da je njihov nestašni sin jedini znao odgovor jer ga je on, naravno, i razbio.