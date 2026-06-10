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Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Vučić u Tivtu nije znao odgovoriti na najjednostavnije pitanje Europe

10.06.2026. u 10:56

Njemački kancelar Merz u svojoj je izjavi novinarima rekao da je od Vučića zatražen jasan odgovor o tome gdje njegova zemlja vidi svoju budućnost jer, naglasio je, ne može politika Srbije biti kao na ljuljački između Rusije, Kine i Europe. "Ako je odgovor Srbije Europa, onda je odgovor Europe Srbija", dodao je Merz. Vučić je, umjesto odgovora, odabrao ostaviti dojam da želi nastaviti kao i dosad. Nastaviti razbijati prozore i to predstavljati kao svoj uspjeh.

Kao u onom vicu u kojem problematičan učenik sav sretan prijavi roditeljima da je učiteljica ispitivala cijeli razred i da je on jedini znao odgovor, tako se i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pohvalio da je jedini od sudionika summita Europske unije i zapadnog Balkana u Tivtu imao sastanak s četvero najvažnijih europskih lidera i da su mu postavljali jedno ključno pitanje. U tom vicu roditelji su presretni da je njihov mali jedini znao odgovor na ispitivanju, ali samo do trenutka kad im kaže kako je glasilo pitanje na učiteljice: "Tko je razbio prozor?" Poanta vica je da je njihov nestašni sin jedini znao odgovor jer ga je on, naravno, i razbio.

Ključne riječi
Srbija Crna Gora Aleksandar Vučić

Komentara 5

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LE
Levanto
12:23 10.06.2026.

Dugo, čak i predugo je Vučić pravija budalam sve iiz Evrope. Od Merkelice do danas svi iz Komisije te Parlamenta Evrope bi trebali nadoknaditi novac koji su dali Srbiji. A ovi naši parlamentarci nikad nisu lobirslii za uskratu novca. Jadni li su

Avatar Samodesno
Samodesno
11:35 10.06.2026.

Odgovor srbije je rusija, dajte si već jednom utuvite i te svoje šuplje europske glave i umjesto mrkve upotrijebite batinu.

Avatar quo_vadis
quo_vadis
14:06 10.06.2026.

dabogda im vučić doživotno,vodio srbiju,jer su srbi dobro znali njegovu zločinačku narav 90-ih i tko je on,kad su ga u više navrata premoćno birali...uostalom i njihovi najljeviji političari poput tadića ne smatraju četn.pokret kao zločinački,baš kao ni studenti a ratovi 90-ih im počinju 95-te i oluje a ne 91 četni.zločina po cijeloj HR

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