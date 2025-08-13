Slavni Talijan: 'Seire A je groblje slonova, a Modrić će brzo shvatiti tko mu je u momčadi'

Bivši talijanski nogometaš Paolo Di Canio (57) dao je intervju za Corriere della Sera, u kojem je komentirao dolazak Kevina De Bruynea (34) u Napoli i Luke Modrića (39) u Milan. Na pitanje novinara kako gleda na to što su klubovi angažirali igrače u poznim godinama kako bi bili ključni nositelji igre, Di Canio je izjavio da je Serie A već dugo "groblje slonova".

"Prije su to bili Ronaldo i Ribery, a danas su De Bruyne i Modrić", naglasio je. Di Canio smatra da najveći izazov neće biti samo fizička spremnost ove dvojice veznjaka:

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine

"Pitanje je koliko dugo njih dvojica mogu izdržati na visokom nivou, ali još važnije, koliko će njihova kvaliteta i tehnika biti prihvaćeni od strane suigrača, jer je teško imitirati nekog tko je jedinstven. Hoću reći, sami po sebi neće biti dovoljni ako nema ekipe koja se dobro kreće oko njih. Sigurno ćemo uživati u njihovoj kvaliteti, ali oni koji su oko njih morat će brzo naučiti kako razumjeti s kim igraju."

Posebno je istaknuo Modrićevu ulogu u svlačionici: "Modrić je lider koji zna razgovarati s ekipom, Milan će od toga imati koristi, u sezoni u kojoj imaju samo prvenstvo."

Podsjetimo, Modrić i De Bruyne u Serie A su stigli kao slobodni igrači. Hrvatski kapetan potpisao je za Milan nakon isteka ugovora s Real Madridom, dok je Belgijanac došao u Napoli po odlasku iz Manchester Cityja.