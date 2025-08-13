Hrvatski napadač ide u Ligu petice, a Rijeka trlja ruke: Prvaci će na njemu zaraditi lijep iznos

Hrvatski napadač Matija Frigan (22) karijeru nastavlja u talijanskoj Parmi, prenosi Fabrizio Romano. Belgijski Westerlo prodat će ga za 10 milijuna eura, nakon sezone u kojoj je u 39 nastupa upisao 13 golova i dvije asistencije. Za Frigana je interes pokazao i Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića, no engleski klub zbog zabrane transfera nije mogao reagirati, pa je Parma bila brža.

Prošle sezone Parma je izborila ostanak u Serie A, završivši na 16. mjestu. Frigan je treći Hrvat koji je ovog ljeta napustio belgijsku ligu. Franjo Ivanović preselio je iz USG-a u Benficu, a njegov bivši suigrač Luka Vušković iz Westerloa u Tottenham.

Frigan je u Belgiju stigao 2023. iz Rijeke za 5,5 milijuna eura. Rijeka sada ima dodatni razlog za zadovoljstvo jer joj pripada 10 posto profita od njegove iduće prodaje, što znači da će iz ovog transfera inkasirati 450 tisuća eura.