POTPISUJE ZA PARMU

Hrvatski napadač ide u Ligu petice, a Rijeka trlja ruke: Prvaci će na njemu zaraditi lijep iznos

Foto: Tom Goyvaerts/BELGA
Foto: Tom Goyvaerts/BELGA
VL
Autor
vecernji.hr
13.08.2025.
u 17:20

Rijeci pripada 10 posto profita od njegove iduće prodaje, što znači da će se Friganov transfer u Parmu lijepo odraziti na računici klupske blagajne

Hrvatski napadač Matija Frigan (22) karijeru nastavlja u talijanskoj Parmi, prenosi Fabrizio Romano. Belgijski Westerlo prodat će ga za 10 milijuna eura, nakon sezone u kojoj je u 39 nastupa upisao 13 golova i dvije asistencije. Za Frigana je interes pokazao i Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića, no engleski klub zbog zabrane transfera nije mogao reagirati, pa je Parma bila brža.

Prošle sezone Parma je izborila ostanak u Serie A, završivši na 16. mjestu. Frigan je treći Hrvat koji je ovog ljeta napustio belgijsku ligu. Franjo Ivanović preselio je iz USG-a u Benficu, a njegov bivši suigrač Luka Vušković iz Westerloa u Tottenham.

Frigan je u Belgiju stigao 2023. iz Rijeke za 5,5 milijuna eura. Rijeka sada ima dodatni razlog za zadovoljstvo jer joj pripada 10 posto profita od njegove iduće prodaje, što znači da će iz ovog transfera inkasirati 450 tisuća eura.

FOTO Ljubimac žena nekad i sad: Evo kako se Niko Kranjčar mijenjao kroz godine
Jupiler Pro Liga: Nogometna utakmica između RSC Anderlecht i KVC Westerlo
