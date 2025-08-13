Modrić je saznao ključne vijesti za njegovu karijeru u Milanu. Konačno je riješena dilema oko Luke

Tener Milana Massimiliano Allegrij uoči nove sezone silno razmišlja o tome kako optimalno iskoristiti kvalitete hrvatskog maestra Luke Modrića. Iako se hrvatski veznjak približava 40. rođendanu, njegove igre i statistika i dalje su na elitnoj razini, no jasno je da će mu biti potrebno pažljivo dozirati minutažu.

Prema pisanju talijanskog medija Tuttosporta, čini se da je Allegri donio konačnu odluku o njegovoj ulozi u momčadi. Glavna dilema za trenera iz rossonera bila je hoće li Modrića koristiti kao dubinskog razigravača ispred obrane, ili u nešto ofenzivnijoj box-to-box ulozi, kojom bi pokrivao cijeli teren, što obzirom na trkačke kapacitete može odraditi.

Talijanski portal tvrdi kako je Allegri sada siguran da bivšeg igrača Reala i Tottenhama želi vidjeti kao tzv. registu. Na taj način planira maksimalno iskoristiti njegovu sposobnost diktiranja tempa igre, istovremeno čuvajući njegovu fizičku kondiciju, obzirom da se nalazi u 40. godini života.

Modrić je ovog ljeta napustio madridski Real. Kapetanu hrvatske reprezentacije istekao je ugovor s klubom u kojem je proveo 12 godina i s kojim je osvojio rekordnih 28 trofeja, čime se upisao u klupsku povijest.