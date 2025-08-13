Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 65
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
OTKRIVA TUTTOSPORT

Modrić je saznao ključne vijesti za njegovu karijeru u Milanu. Konačno je riješena dilema oko Luke

Chelsea v AC Milan - Pre Season Friendly - Stamford Bridge
Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Vecernji.hr
13.08.2025.
u 10:55

Prema pisanju talijanskog medija Tuttosporta, čini se da je Allegri donio konačnu odluku o njegovoj ulozi u momčadi...

Tener Milana Massimiliano Allegrij uoči nove sezone silno razmišlja o tome kako optimalno iskoristiti kvalitete hrvatskog maestra Luke Modrića. Iako se hrvatski veznjak približava 40. rođendanu, njegove igre i statistika i dalje su na elitnoj razini, no jasno je da će mu biti potrebno pažljivo dozirati minutažu.

Prema pisanju talijanskog medija Tuttosporta, čini se da je Allegri donio konačnu odluku o njegovoj ulozi u momčadi. Glavna dilema za trenera iz rossonera bila je hoće li Modrića koristiti kao dubinskog razigravača ispred obrane, ili u nešto ofenzivnijoj box-to-box ulozi, kojom bi pokrivao cijeli teren, što obzirom na trkačke kapacitete može odraditi.

Talijanski portal tvrdi kako je Allegri sada siguran da bivšeg igrača Reala i Tottenhama želi vidjeti kao tzv. registu. Na taj način planira maksimalno iskoristiti njegovu sposobnost diktiranja tempa igre, istovremeno čuvajući njegovu fizičku kondiciju, obzirom da se nalazi u 40. godini života. 

Modrić je ovog ljeta napustio madridski Real. Kapetanu hrvatske reprezentacije istekao je ugovor s klubom u kojem je proveo 12 godina i s kojim je osvojio rekordnih 28 trofeja, čime se upisao u klupsku povijest.

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još