Slavni nogometaš otkrio kako je najboljem prijatelju ukrao ženu: 'Sjela je kraj mene bez imalo srama...'

Prema pisanju argentinskog lista La Nación, u Buenos Airesu se razvila nova medijska sapunica u čijem su središtu Wanda Nara i nogometaš Chelseaja Enzo Fernández.

Sve je počelo navodnom porukom koju je poznata voditeljica emisije Celebrity MasterChef Argentina poslala Enzu. Mladi svjetski prvak već godinama je u vezi s Valentinom Cervantes, a upravo je ona, slučajno ili ne, jedna od natjecateljica u showu koji vodi Wanda.

Prema riječima novinara Santiaga Sposata, Wanda je Enzu navodno poslala poruku: "Vidjela sam te u susjedstvu, javi se ako želiš". Fernández, pišu argentinski mediji, nije odgovorio, nego je poruku odmah pokazao svojoj partnerici Valentini. Upravo taj potez, tvrde isti izvori, navodno je naljutio Wandu.

Valentina Cervantes ubrzo je reagirala i pokušala smiriti situaciju, tvrdeći kako između njenog partnera i Wande nema ničega.

"Da, vidjela sam to, ali nisam vidjela nikakve poruke. Enzo mi o tome nikada nije govorio. Ne, nikada mi nije spomenuo ništa takvo", izjavila je te dodala:

"Vidjela sam to neki dan, obitelj mi je poslala snimke jer kod kuće ne gledam televiziju. Ne, neću dosađivati Enzu s tim stvarima. Nisam ga ni pitala".

Inače, Wanda Nara postala je svjetski poznata zbog burnog braka s nogometašem Maurom Icardijem dok je ovaj bio u Interu i koji je završio razvodom.

Prema navodima talijanskog magazina Oggi, Icardi je još 2021. godine podnio tužbu protiv bivše supruge zbog objave erotskog videa na društvenim mrežama. Snimku je, navodno, privatno poslao Wandi, no unatoč brzom brisanju, odlučio je pravdu potražiti sudskim putem i zatražio je odštetu.

U cijelu priču upletena je i influenserica Natasha Ray, bliska prijateljica Wande Nare, za koju se sumnja da je objavila sporni sadržaj. Wanda Nara, s druge strane, za argentinske medije jasno je demantirala bilo kakvu odgovornost.

"Ne znam više zbog čega me sve pokušavaju optužiti. Dokazat ću da nisam nikome ništa poslala", izjavila je.

Brak između Icardija i Wande od početka je bio obilježen kontroverzama, a godinama su punili medijske stupce svađama i pomirenjima.

Podsjetimo, nogometaši Mauro Icardi i Maxi Lopez bili su najbolji prijatelji i suigrači u Interu, sve dok Icardi nije započeo vezu s Lopezovom tadašnjom suprugom Wandom Narom.

"Sjela je kraj mene bez imalo srama", tim je riječima Icardi opisao trenutak kad je Wanda prekinula vezu s Maxijem i započela odnos s njim.

U autobiografiji, Icardi otkriva da je sve počelo porukom o iPadu, koji mu je Wanda tražila dok je bio u SAD-u. Nakon povratka u Italiju, kontaktirali su se, a uskoro su zajedno otišli na krstarenje, gdje je započela njihova veza.

Na brodu je, kaže Icardi, ležao i slušao reggae, kad se Wanda pojavila i to je bio kraj njezine veze s Maxijem. Maxi Lopez je odbijao rukovati se s Icardijem na utakmici nakon tog događaja.

Icardi i Wanda su se kasnije vjenčali, no ni taj brak nije dugo potrajao pa su se razveli. Icardijev tim tvrdio je da ima dokaze o Wandinoj nevjeri s trojicom muškaraca, među njima nogometašem Keitom Baldéom i pjevačem L-Ganteom. Brak je i službeno okončan u ožujku 2025., a još se vode pravne borbe oko financija.