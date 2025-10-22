Tko je Lennart Karl? 17-godišnja senzacija za pet minuta je zaludila nogometni svijet

Igrala se tek peta minuta utakmice Lige prvaka između Bayerna i Club Bruggea na Allianz Areni kada je mladić s brojem 42 na leđima primio loptu od Jonathana Taha. Bez previše razmišljanja, 17-godišnji Lennart Karl namjestio se na svoju jaču, lijevu nogu i s ruba kaznenog prostora ispalio projektil koji je završio u mreži. Bio je to njegov prvi pogodak u natjecanju i trenutak koji je potvrdio ono o čemu se u Njemačkoj šuška već mjesecima – rođena je nova zvijezda. Karl, rođen 22. veljače 2008. u bavarskom Frammersbachu, ofenzivni je veznjak i krilni igrač čija je eksplozija u posljednjih godinu dana natjerala nogometni svijet da zapamti njegovo ime. Njegov pogodak protiv belgijske momčadi samo je kruna nevjerojatnog uspona koji je započeo u lokalnim klubovima. Pogodak protiv Club Bruggea pogledajte OVDJE.

Njegov put započeo je u klubu Viktoria Aschaffenburg sa samo sedam godina, gdje se odmah istaknuo tehnikom i vizijom igre. Prepoznavši njegov potencijal, obitelj ga je snažno podržavala, a očeva uloga bila je ključna u usađivanju radne etike i otpornosti. Između 2017. i 2021. godine brusio je talent u elitnoj akademiji Eintrachta iz Frankfurta, što mu je proširilo taktičko razumijevanje. Nakon kratkog povratka u Aschaffenburg, u srpnju 2022. uslijedio je poziv koji se ne odbija – prelazak u prestižnu akademiju Bayerna. Iako se u početku borio s nostalgijom, brzo se prilagodio i pokazao zašto su ga Bavarci doveli.

❤️🤍⭐️ 2008 born talent Lennart Karl scores his first Champions League goal… on his first start in UCL.



Big moment for Bayern’s new gem. 💎 pic.twitter.com/muVKHmsF1W — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2025

Prijelaz u München pokazao se kao pun pogodak, a sezona 2024./25. bila je njegova prekretnica. U dresu U17 momčadi postigao je nevjerojatnih 27 golova i upisao 11 asistencija u samo 18 utakmica, što mu je osiguralo ekspresnu promociju u U19 selekciju. Njegove izvedbe nisu promakle ni treneru prve momčadi Vincentu Kompanyju, koji ga je u travnju 2025. prvi put uvrstio u seniorski kadar za utakmice Bundeslige i Lige prvaka. Svoj profesionalni debi upisao je 15. lipnja 2025. na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu, odigravši cijelo drugo poluvrijeme u pobjedi od 10:0 protiv Auckland Cityja.

Ipak, put do zvijezda nije bio bez prepreka. U intervjuima je priznao kako je u U16 sezoni imao problema s oscilacijama u formi i slabijim golgeterskim učinkom. Umjesto da klone duhom, Karl je ljeto iskoristio za dodatne individualne treninge, što mu je donijelo fizičku i mentalnu snagu. Ta predanost se isplatila, a istovremeno je uspješno balansirao školske obveze, položivši važne ispite. "Namjeravam uvijek dati sve od sebe kako bih se nastavio razvijati", izjavio je, pokazujući zrelost koja nadilazi njegove godine.

Lennart Karl makes his full Champions League debut ✨ pic.twitter.com/if4PD8pLMo — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 22, 2025

Na terenu, Karl je ljevonogi igrač niskog težišta (visok 1,68 m) što mu omogućuje izvanrednu kontrolu lopte i eksplozivnost u driblingu. Najčešće igra kao "desetka" ili desno krilo, odakle voli ulaziti u sredinu i gađati suprotni kut, potez koji neodoljivo podsjeća na legendarnog Arjena Robbena. Zbog inteligencije, vizije i nevjerojatnog doprinosa u golovima, uspoređuju ga i s Thomasom Müllerom te Martinom Ødegaardom, koji mu je i osobni uzor. "Kad Lennart ima loptu, kao gledatelj se automatski nagnete naprijed", opisao ga je jedan od njegovih trenera iz mlađih kategorija.

U njegovom razvoju ključnu ulogu ima i legendarni Michael Ballack, koji mu je savjetnik. Ballack ga uči kako ostati autentičan u svom stilu igre, ali i inzistira na poboljšanju obrambenih zadataka. Njegov talent nije prošao nezapaženo ni izvan Njemačke; interes su već pokazali velikani poput Real Madrida i Ajaxa. Čak ga je i njemačka legenda Sami Khedira proglasio "najvrućim talentom u zemlji". S ugovorom produženim do ljeta 2025. i tržišnom vrijednošću koja već premašuje 1,5 milijuna eura, Lennart Karl nije samo budućnost Bayerna i njemačkog nogometa – on je sadašnjost koja oduševljava.