Slavni nogometaš objavio kraj karijere: Srce želi nastaviti, ali ovo je realnost...

Sjajni nizozemski nogometaš Arjen Robben (37) objavio je u četvrtak prekid karijere.

"Vrijeme je za prekid nogometne karijere," tvitnuo je Robben. "Bio je to težak izbor."

"Srce želi nastaviti, ali odluka o prekidu karijere je realna", dodao je Nizozemac.

Robben je karijeru počeo i završio u redvima Groningena, a igrao je i za PSV, Chelsea, Real Madrid i Bayern Munchen. Ovo mu je drugi odlazak u mirovinu. Prvi put je to učinio prije dvije godine, nakon što je napustio Bayern, ali se vratio potpisavši ugovor za Groningen. Ovoga puta tvrdi kako nema povratka.

"Osvrćući se na prošlu sezonu, moram iskreno zaključiti da je broj minuta koje sam odigrao razočaravajući. No znao sam da se to može dogoditi, ali prihvatio sam izazov i dao sve da to uspije. I ne samo ja, svi u klubu i u mom neposrednom okruženju pomagali su mi i podržavali me u svakom trenutku," kazao je.

Robben je tijekom karijere osvojio čak 30 trofeja pri čemu Ligu prvaka s Bayernom, te osam naslova njemačkog, dva naslova engleskog, te po jedan naslov španjolskog i nizozemskog prvaka.

Za nizozemsku reprezentaciju je upisao 96 nastupa i postigao 37 golova, osvojivši drugo mjesto na SP-u 2010. godine, te treće 2014.

