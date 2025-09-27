Naši Portali
NARUČIVALA PREKO INTERNETA

Slavna sportašica ukrala kreditne kartice kolegici iz reprezentacije? Morat će na sud

screenshot Facebook
VL
Autor
vecernji.hr
27.09.2025.
u 14:00

Veliki skandal potresa svijet zimskih sportova. Deseterostruka svjetska prvakinja u biatlonu, Francuskinja Julia Simon, suočava se s ozbiljnim optužbama za krađu i prijevaru te će se uskoro morati pojaviti pred sudom

U središtu afere je 28-godišnja Julia Simon, jedna od najvećih zvijezda biatlona. Optužena je da je tijekom festivala Blinkfestivalen u Norveškoj 2022. neovlašteno koristila kreditne kartice za online kupovinu vrijednu između 1.000 i 2.000 eura. Prijavu je podnijela njezina kolegica iz reprezentacije, olimpijska pobjednica Justine Braisaz-Bouchet, te još jedan član tima. Navodno je riječ o kupovini elektroničkih uređaja koji su isporučeni na Simoninu adresu.

Policija je provela opsežnu istragu, prateći IP adrese i digitalne tragove povezane s transakcijama. Simon je u listopadu 2023. bila privedena na ispitivanje, nakon čega je puštena. Unatoč svemu, sportašica od početka odlučno poriče sve optužbe. Tužitelj iz Albertvillea potvrdio je da će se suđenje zbog krađe i prijevare održati 24. listopada ove godine, kada će se saznati epilog ove neugodne priče.

Slučaj je potaknuo i reakciju Francuske skijaške federacije, koja je pokrenula disciplinski postupak, ali je odlučila pričekati ishod kaznene istrage prije donošenja konačne odluke. U priopćenju su istaknuli da su, čim su saznali za događaj, poduzeli sve mjere kako bi zaštitili interese sportaša i osigurali da afera ne naruši normalno funkcioniranje jedne od najjačih svjetskih reprezentacija.

Skandal je neizbježno stvorio napetu i narušenu atmosferu unutar francuskog tima, jedne od najjačih biatlonskih sila. Odnosi između Simon i Braisaz-Bouchet, ključnih članica ekipe, postali su izrazito zategnuti, što je bio velik izazov za sve. Unatoč teškoj situaciji i pritisku javnosti, obje su sportašice nastavile postizati vrhunske rezultate, a Simon je čak uspjela osvojiti i ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu.
sportašica kreditne kartice krađa

