Slavna ljepotica priznala da je djevica, a onda se dogodilo nešto što nije očekivala: 'Teško mi je'

Amerikanka Lolo Jones (43) sjajna je sportašica koja je poznata i po tome što je nastupila na zimskim i ljetnim Olimpijskim igrama. Na ljetnima se natjecala u atletici, dok je na zimskima nastupila u bobu.

No, Jones je poznata i po tome što kao kršćanka još nije bila s muškarcem.

- Molim se Bogu da me počasti dobrim čovjekom. Godinama se molim za to. Čak se molim da mi izbaci želju za brakom iz srca ako već ne želi da me vidi u braku. Ja to zaista želim i zaista želim obitelj. Međutim, srce mi se konstantno slama - poručila je Jones koja već godinama ne može pronaći pravog muškarca za sebe.

Ova atraktivna sportašica kaže da joj nije lako.

- Ismijavaju me jer ne želim imati seks prije braka. Muškarci mi šalju poruke da sam stara i da odustanem od svojih principa. Tako da samo plačem. Gdje si, Bože? Ivan, 14:14 kaže: Ako me za što zamolite u ime moje, ja ću to učiniti. Tvoja riječ kaže da je dvoje bolje od jednog. Samo molim Boga da poštuje moje srce jer me moja vjera trenutačno boli. Umorna sam od ismijavanja - poručila je Lolo Jones.

Kaže da joj je javno priznanje da je djevica dodatno otežalo pronalazak pravog muškarca.

- To je 'ubilo' sve moje spojeve. Prije toga sam barem imala priliku, a nakon toga ni to.

Zbog svega se povukla.

- Trenutačno sam zaokupljena radom u vrtu. Znam da izgleda čudno, ali radim mirne stvari - rekla je nedavno.

Lolo Jones je poslala poruku svim ženama.

- Molim vas da shvatite da je ovo težak put. Postoji puno djevica i želim da znaju da je ovo najteža stvar koju sam napravila u svom životu - rekla je Jones.

Kaže da se ipak nada da će postati majka te da će se okrenuti medicinski potpomognutoj oplodnji odnosno in vitro oplodnji.