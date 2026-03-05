Skandal u Njemačkoj: Petarda eksplodirala tik uz glavu vrataru i poslala ga u bolnicu

Skandal trese njemački nogomet. U utakmici treće tamošnje lige između Rot-Weiss Essena i Manheima došlo je do velikih navijačkih nereda koji su eskalirali bacanjem pirotehničkih sredstava na teren. Jedno takvo, točnije petarda, eksplodirala je u blizini gola Essena, tik uz njihova vratara Felixa Wienanda.

Njemački vratar zadobio je tešku akustičnu traumu i gubitak sluha te je susret prekinut na čak 45 minuta kako bi mu se ukazala pomoć. Prema navodima, njemačkih medija, petardu su bacili gostujući navijači. Eksplozija je Wienanda natjerala da se baci na tlo i pokrije glavu.

Na iznenađenje i razočarenje mnogih, utakmica je nastavljena nakon što se Wienandu ukazala pomoć. Susret je završio pobjedom Essena 1:0, a jedini pogodak na utakmici zabio je Marek Janssen u 31. minuti.

Nesretni Wienand je odmah nakon utakmice prevezen u bolnicu kako bi se obavile potrebne pretrage. Sljedećeg jutra pregledao ga je specijalist te je iz kluba potvrđeno kako je pretrpio teške ozljede i nije poznato kada će se moći vratiti u trenažni proces ili na teren.