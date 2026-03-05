Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAVIČNO

Skandal u Njemačkoj: Petarda eksplodirala tik uz glavu vrataru i poslala ga u bolnicu

Screenshot/X
VL
Autor
Karlo Koret
05.03.2026.
u 20:17

Njemački vratar zadobio je tešku akustičnu traumu i gubitak sluha te je susret prekinut na čak 45 minuta

Skandal trese njemački nogomet. U utakmici treće tamošnje lige između Rot-Weiss Essena i Manheima došlo je do velikih navijačkih nereda koji su eskalirali bacanjem pirotehničkih sredstava na teren. Jedno takvo, točnije petarda, eksplodirala je u blizini gola Essena, tik uz njihova vratara Felixa Wienanda.

Njemački vratar zadobio je tešku akustičnu traumu i gubitak sluha te je susret prekinut na čak 45 minuta kako bi mu se ukazala pomoć. Prema navodima, njemačkih medija, petardu su bacili gostujući navijači. Eksplozija je Wienanda natjerala da se baci na tlo i pokrije glavu.

Slavni Hrvat nakon teške bolesti napravio je veliki zaokret: Evo gdje danas živi i čime se bavi

Na iznenađenje i razočarenje mnogih, utakmica je nastavljena nakon što se Wienandu ukazala pomoć. Susret je završio pobjedom Essena 1:0, a jedini pogodak na utakmici zabio je Marek Janssen u 31. minuti.

Nesretni Wienand je odmah nakon utakmice prevezen u bolnicu kako bi se obavile potrebne pretrage. Sljedećeg jutra pregledao ga je specijalist te je iz kluba potvrđeno kako je pretrpio teške ozljede i nije poznato kada će se moći vratiti u trenažni proces ili na teren.
Ključne riječi
Rot-Weiss Essen vratar Treća liga eksplozija petarde Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!