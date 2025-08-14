Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVAČNE NAGRADE

Varaždin nagradio mladu europsku prvaknju: 'Proslavila sam sebe i grad iz kojeg dolazim'

Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
14.08.2025.
u 16:00

Za svoj uspjeh Jana je od Grada Varaždina dobila 3.000 eura, njezin trener Patrik Koščak 2.000 eura, a Jana je Gradu poklonila broj pod kojim je osvojila Europsko prvenstvo.

Nakon što je prije nekoliko dana varaždinska atletičarka Jana Koščak osvojila zlatnu medalju u sedmoboju na Europskom juniorskom prvenstvu u Tampereu, za nju i njezinog oca i trenera Patrika Koščaka u četvrtak je upriličen prijem u gradskoj vijećnici te su im uručene novčane nagrade.

Prema Janinim riječima, dojmovi nakon natjecanja konačno su se malo slegli, a sada osjeća veliki ponos jer se kroz cijelo natjecanje dobro nosila s pritiskom i na kraju vratila sa zlatnom medaljom. "Mislim da sam na taj način proslavila i sebe i grad iz kojeg dolazim. Ponosna sam i drago mi je da sam u disciplini koja mi inače nije favorit, a to je 800 metara, uspjela doći do tog zlata", kazala je Jana Koščak.

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom
Zagreb: 75. Hanžekovićev memorijal na Mladosti, koplje, žene
1/9

S pripremama za sljedeću sezonu počet će u studenome i prvo trenirati na stadionu Sloboda u Varaždinu, a potom tri tjedna u Južnoafričkoj Republici. "Nakon toga počet će dvoranska sezona u kojoj ću nastupiti na svjetskom seniorskom prvenstvu u Poljskoj i sljedeće sezone imam seniorsko prvenstvo Europe", rekla je Jana.

Zamjenik gradonačelnika i saborski zastupnik Miroslav Marković naglasio je da je Jana prije svega ponos svoje obitelji, ali i cijelog Varaždina. "Ona je tako mladu osobu koja s tako malo godina toliko predano radi i trenira i uspijeva, kako u sportu, tako i u školi, uz podršku svojih roditelja, ali i Grada. Donositi ovako vrhunske rezultate može samo netko tko je kompletna i fantastična osoba kao što je Jana", rekao je Marković.

Istaknuo je da Grad Varaždin mnogo ulaže i u sportsku infrastrukturu. "Najbolji smo grad za život i najbolji grad za atletiku, kao i za ostale sportove i trudit ćemo se da tako i ostane. Ulaganja u sport su na visokoj razini u Varaždinu i vjerujemo da će i drugi sportovi pratiti rezultate koje postiže Jana s trenerom", zaključio je Marković. Za svoj uspjeh Jana je od Grada Varaždina dobila 3.000 eura, njezin trener Patrik Koščak 2.000 eura, a Jana je Gradu poklonila broj pod kojim je osvojila Europsko prvenstvo.

Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera
Ključne riječi
jana koščak Varaždin Atletika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još