VIDEO Torcida kamenovala autobuse Delija! Oni ekspresno uzvratili i prouzročili sveopći kaos

Kaos na tribinama i na terenu obilježio je utakmicu četvrtfinala Srpskog nogometnog kupa između Novog Pazara i Crvene Zvezde. Taj se kaos ubrzo preselio i na ulice pa su tako navijači crveno-bijelih napadnuti u gradu dok su se vraćali prema Beogradu.

Pripadnici Torcide iz Sandžaka (navijača Novog Pazara) u zasjedi su čekali autobuse Delija koji su se pod policijskom pratnjom uputili prema izlazu iz grada. Uskoro se kiša kamenja sasula prema tim autobusima i razbijala prozore te prouzročila drugu štetu na vozilima. Nije se dugo čekalo na dogovor navijača Zvezde koji su ubrzo počeli iskakati kroz razbijena stakla kako bi se fizički obračunali s protivničkom navijačkom skupinom.





Uslijedila je jurnjava po ulicama Novog Pazara, ali brza reakcija policije zaustavila je teži sukob. Utakmice u Novom Pazaru godinama su na glasu kao nakritičnije u srpskom nogometu (uz gradski derbi Partizana i Zvezde) zbog animoziteta koji tamošnji navijači imaju prema klubovima iz Beograda.

Tijekom poluvremena utakmice, domaći navijači potukli su se međusobno na tribinama i pred stadionom, dok su se pripadnici Delija sukobili s policijom.