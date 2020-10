Slavna Amerikanka poručila Novaku: Ne govoriš istinu!

Legendarna američka tenisačica Chris Evert (65) demantirala je Novaka Đokovića zbog tvrdnje da je njegovo rivalstvo s Rafaelom Nadalom "najveće u povijesti sporta".

Đoković je nakon poraza od Nadala u finalu Roland Garrosa (0-6, 2-6, 5-7) kazao kako je njihovo rivalstvo najveće u povijesti sporta.

- Igrao sam protiv Rafe više nego protiv bilo kojeg protivnika u svojoj karijeri. Naše rivalstvo je najveće u povijesti sporta. Očito mi je najveći suparnik - rekao je Đoković nakon njihovog 56. međusobnog susreta i 27. pobjede španjolskog tenisača.

- Istina, ali za muški tenisa - napisala je Amerikanka na Twitteru.

- Martina Navratilova i ja smo igrale međusobno 80 puta - dodala je vlasnica 18 Grand Slam naslova.

Chris Evert je bila jedna od najuspješnijih tenisačica svih vremena sa čak 157 turnirskih naslova u pojedinačnoj konkurenciji i 32 u parovima, dok je Martina Navratilova osvojila 167 turnira pri čemu 18 Grand Slamova.

Od 1975. do 1987. Evert i Navratilova su igrale 80 puta međusobno, a 43 puta je slavila Čehinja. Čak 60 puta su igrale u finalima, uključujući 14 Grand Slam finala.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Williams of the U.S. holds her trophy while flanked by tennis greats Navratilova and Evert after Williams defeated Wozniacki of Denmark in their women's singles finals match at the 2014 U.S. Open tennis tournament in New York FILE PHOTO: Serena Williams of the U.S. holds her trophy while flanked by tennis greats Martina Navratilova (L) and Chris Evert after Williams defeated Caroline Wozniacki of Denmark in their women's singles finals match at the 2014 U.S. Open tennis tournament in New York, September 7, 2014. REUTERS/Mike Segar/File Photo Mike Segar