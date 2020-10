Internet opet napao Novaka: 'Da je to moje dijete, nadam se da bi ga pogodio lopticom'

Tri seta čiste dominacije, tako nekako je izgledalo nedjeljnjo finale Roland Garrosa između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala u kojemu je Španjolac stigao do svog 20. Grand Slam naslova.

Prvi set završio je 6-0, Novaka kao da nije bilo, u drugome se djelomično probudio pa si vjerojatno probudio nadu da još uvijek stigne sve preokrenuti u svoju korist.

Tako je u pozitivnom naletu protiv Rafe pokušao požuriti dječaka koji je skupljao loptice pa se u afektu izderao na njega, što nije dobro sjelo komentatorima na društvenim mrežama koji ionako nisu baš naklonjeni srpskom tenisaču.

- Da je ovaj sakupljač loptica moj sin, nadam se da bi ga pogodio tom lopticom kada bi se tako izderao na njega.

- Đoković: Zašto me nitko ne voli? Isto Đoković: Izdere se na dečka koji skuplja loptice zato jer gubi.

- Đoković koji se dere na dijete koje skuplja loptice je sve što trebate znati o njemu - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

