Rafa poručio Novaku: Nemoj se ljutiti, ti si mene isto ovako razbio. Novak mu odgovorio

Španjolski tenisač Rafael Nadal osvojio je grand slam turnir Roland Garros svladavši u finalu u Parizu Srbina Novaka Đokovića s 6-0, 6-2, 7-5 za dva sata i 42 minute igre.

Nadalu je to rekordni 13. naslov na zemlji Roland Garrosa, a protiv Đokovića je proslavio stotu pobjedu na svom najomiljenijem turniru, na kojem je poražen svega dvaput. Španjolac je u prva dva seta pokazao rijetko viđenu dominaciju protiv Đokovića, prvi set je osvojio sa 6-0, a u drugom je slavio sa 6-2, pritom napravivši samo četiri neprisiljene pogreške. U trećem setu igralo se puno ravnopravnije, Đoković je imao svojih prilika, ali je Nadal danas u Parizu posve opravdao nadimak "Kralj zemlje". Dvoboj je završio s 31 winnerom i 14 neprisiljenih pogrešaka.

- Čestitke Novaku za još jedan sjajan turnir. On je mene razbio u Australiji, sada ja došao red na mene. Igrali smo mnogo puta međusobno, a danas sam ja bio bolji - izjavio je Nadal.

Bio je ovo 56. međusobni susret trenutno dva najbolja igrača na svijetu i deveti u finalima grand slama. Ukupan omjer je sada 29-27 za Đokovića, a u finalima grand slamova je 5-4 za Nadala.

Španjolac je osvojio i svoj jubilarni, 20. grand slam naslov čime bi se izjednačio sa Švicarcem Rogerom Federerom na prvom mjestu svih vremena.

"Ovo je doista vrlo teška godina. Pobijediti ovdje mi znači sve. Nije trenutak razmišljati o rekordima jer mi je najbitniji Roland Garros, koji mi znači sve u karijeri. Igranje u Parizu meni je uvijek bila inspiracija".

Đoković je ostao na 17 grand-slamova, a iako mu je naruku igrala činjenica da se finale Roland Garrosa igralo sredinom listopada, u uvjetima koji mu više odgovaraju, Nadal je bio prejak.

"Nadal je veliki prvak, pokazao je to danas i ovo je još jedno veliko iskustvo za mene. Bio je težak meč za mene i nisam zadovoljan kako sam odigrao. Potpuno me je nadigrao, a ja sam mogao i morao bolje", rekao je Đoković.

Foto: Roland Garros, Paris, 11.10.2020