Prijelazni rokovi

Škrti Florentino Perez, skupi Haaland i nestrpljivi Vinicius, preoblikovat će nogometno tržište

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Norway
CLAUDIA GRECO/REUTERS
Autor
Željko Janković
20.11.2025.
u 21:42

PSG je doista spreman staviti 200 milijuna eura na stol za Haalanda, prema Fichajesu. Luis Enrique je odobrio posao, koji bi napadača Manchester Cityja učinio drugim najskupljim transferom u povijesti, odmah iza Neymara.

PSG snažno forsira potencijalnu kupnju Erlinga Haalanda, dok se Real Madrid suočava s unutarnjim napetostima oko Viníciusa Jr. To su dvije situacije koje bi mogle izazvati veliku promjenu u prijelaznom roku 2026. godine.

PSG je doista spreman staviti 200 milijuna eura na stol za Haalanda, prema Fichajesu. Luis Enrique je odobrio posao, koji bi napadača Manchester Cityja učinio drugim najskupljim transferom u povijesti, odmah iza Neymara.

U Real Madridu, Vinícius Jr. također pritišće upravu: želi zarađivati ​​istu plaću kao Kylian Mbappé. Unatoč ponudi od 20-25 milijuna eura neto godišnje, pregovori su zamrznuti. Florentino Pérez odbija probiti gornju granicu plaća postavljenu za francusku superzvijezdu.

Posljednji tjedni bili su turbulentni za Viníciusa, ljutnja tijekom Clásica, ukor Xabija Alonsa u svlačionici, obnovljene glasine o PSG-u, a zatim javna poruka odanosti kako bi se stvari smirile. Ali iza kulisa ništa ne napreduje. Haalandovo ime kruži i Madridom. Ako se Viníciusov sukob nastavi, klub priprema veliki Plan B - pogotovo jer oba igrača dijele istog agenta, Rafaela Pimienta.

S PSG-om spremnim staviti sve na Haalanda i Real Madridom koji se nosi s potencijalnim sukobom s Viníciusom, bitka između dva velikana mogla bi preoblikovati cijelo transferno tržište 2026. godine.

