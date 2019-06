Sjajnoj hrvatskoj sportašici ne daju trenirati: U šoku sam, zar bih trebala ići u Ljubljanu?!

Rješenjem Ministarstva unutarnjih poslova odbijen je zahtjev za produljenje odobrenja za vođenje civilnog strelišta streljačkom društvu Protect iz Rijeke. Navedeni klub u proteklih nekoliko godina više se puta obraćao Ministarstvu državne imovine (ranije državnoj agenciji DUUDI) sa zahtjevom za davanje prava korištenja strelišta “Vladimir Gortan” na Drenovi, ali bezuspješno.

– Nažalost, od Ministarstva državne imovine, nakon opetovanih traženja SD Protecta, nije dobiven nikakav odgovor, a u međuvremenu je stigao i dopis Grada Rijeke od 15. travnja 2019.kojim isti traži da se zahtjev SD Protect za produljenje aktivnosti odbije, a status strelišta riješi prema zahtjevu Grada Rijeke upisom vlasništva nad spomenutom nekretninom. Nedopustivo je i apsolutno neprihvatljivo ponašanje Grada Rijeke pod vodstvom gradonačelnika Obersnela, koje svjesno i s namjerom preporučuje odbijanje davanja licencije za vođenje strelišta pravnoj osobi koja ga je uspješno vodila više godina – rekla je Suzana Skoko, glavna tajnica Hrvatskog streljačkog saveza.

Na ovoj streljani inače redovno trenira Snježana Pejčić, jedna od najboljih hrvatskih, ali i europskih i svjetskih streljačica, osvajačica prve hrvatske medalje na OI u Pekingu 2008. godine.

– Malo je reći da sam u šoku. Streljana na kojoj sam trenirala od svojih početaka sada ima lokot na vratima. To je jedina streljana u Rijeci za mali kalibar. Dakle, nema nijedne zamjenske. Sad mi je opcija ići trenirati u Ljubljanu ili Zagreb. A to je sve trošak. Treninzi mi trebaju jer se spreman za Europsko prvenstvo. No kao da nekome to nije važno – rekla je Snježana Pejčić.

Gradonačelnik Obersnel još je 2008., nakon osvajanja Snježanine olimpijske medalje, izjavio da će Snježana dobiti novu malokalibarsku streljanu u Rijeci (što se u više od 10 godina nije dogodilo), a sada preporučuje odbijanje licencije za ovu već postojeću.

– Ovim putem pozivam ministra državne imovine, gospodina Gorana Marića da se osobno pozabavi ovom tematikom te osigura dokument kojim bi MUP nekoj pravnoj osobi dozvolio daljnje vođenje civilnog strelišta dok se ne riješe imovinskopravni odnosi – zaključila je Suzana Skoko.