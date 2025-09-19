Naši Portali
BRAVO, ANTE

Sjajni vatreni briljira, samo su Lewandowski, Kane i Benzema ispred njega

Prvi je dan Svjetskog prvenstva u Kataru, na konferenciji za medije hrvatske reprezentaicjie bili su Ante Budimir i Dejan Lovren
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
19.09.2025.
u 19:51

"Budimir je četvrti strijelac prema broju pogodaka glavom za jednu momčad“, izvijestila je Osasuna putem društvene mreže X pozivajući se na statistiku kompanije Sofascore.

Hrvatski nogometni napadač Ante Budimir zabio je 26 golova glavom za Osasunu, a na taj način su samo trojica igrača postigla više pogodaka za isti klub u ligama petice od siječnja 2018., priopćio je španjolski prvoligaš.

"Budimir je četvrti strijelac prema broju pogodaka glavom za jednu momčad", izvijestila je Osasuna putem društvene mreže X pozivajući se na statistiku kompanije Sofascore.

Robert Lewandowski je za Bayern bio postigao 44 gola, Harry Kane 33 za Tottenham, a Karim Benzema 31 za Real Madrid. Sva trojica su u međuvremenu otišla iz tih klubova dok 190 centimetara visoki hrvatski centarfor nastavlja tresti mreže za Osasunu.

Posljednji gol glavom zabio je prije mjesec dana u pobjedi od 1-0 nad Valencijom. Time je prestigao braniča Virgila van Dijka koji je bio 25 puta precizan glavom za Liverpool.

"Budimir je fantastičan momak te je jako inteligentan“, rekao je Osasunin trener Alessio Lisci u petak na konferenciji za medije uoči utakmice s Villarrealom.

Talijanski trener, koji je ljetos sjeo na klupu ekipe iz Pamplone, razmišlja kako istovremeno koristiti 34-godišnjeg Budimira i 24-godišnjeg napadača Raula Garciju, koji je prošli vikend zabio gol u pobjedi od 2-0 nad Rayo Vallecanom.

Obojica, naime, igraju u špici pa ih Alessio u svojoj formaciji 5-4-1 rijetko koristi istovremeno.

"Dilemu između Budija i Raula imam još od kada sam došao u Osasunu, ma zapravo i prije kada sam gledao njene utakmice uvidio kako dobre napadače ima klub“, izjavio je Alessio.

"Trebam pronaći način da igraju više zajedno, a što nije jednostavno“, dodao je.

Budimir, prošle sezone treći strijelac španjolskog prvenstva, i dalje je prvi izbor premda Raul Garcija dobro trenira. Alessio je otkrio kako mu je Budimir rekao neka slobodno odabere koga staviti.

"S Budijem je upravljanje vrlo jednostavno jer je inteligentan tip i razumije nogomet i druge stvari. Nisam morao ništa posebno raditi ili pričati s njim“, izjavio je trener.

"Osim toga, zna da ima suigrača. Budi je prvi koji voli igrati s Raúlom, oduševljen je što igra s njim, tako da je to super zdrava konkurencija. On je bio najsretniji zbog Raúlovog gola prošli vikend“, dodao je Alessio.

Osasuna je u početna četiri kola upisala dvije pobjede i dva poraza. Zabila je ukupno tri gola, od čega su Budimir i Garcija zabili po jedan.
