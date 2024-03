Sjajni Austrijanac pobijedio u Poreču: Tijekom cijelog turnira izgubio je tek jedan set

Austrijski 23-godišnji tenisač Sandro Kopp pobjednik je prvog od tri turnira 52. izdanja Istarske rivijere, održanog u Poreču. U nedjeljnom finalu odigranom u Teniskom centru "Pical" Kopp je za samo 67 minuta sa 6-3, 6-2 svladao svog vršnjaka, Francuza Luku Pavlovića i tako stigao do svog četvrtog naslova na ITF World Touru u pojedinačnoj konkurenciji, igrajući u svom osmom finalu na turnirima ove razine.

Kopp je na putu do naslova izgubio samo jedan set i to prvi u dvoboju prvog kola protiv Talijana Daniela Bagnolinija, a potom je osvojio sljedećih deset setova. To mu je donijelo 15 ATP bodova te novčanu nagradu od 2160 USD.

Luka Pavlović je za ulazak u svoje peto finale na ITF World Touru zaradio osam bodova i novčani iznos od 1.272 USD. Istarska Rivijera se nastavlja turnirom u Rovinju, a prvi mečevi glavnog ždrijeba bit će odigrani u utorak, 12. ožujka. Obojica tenisača iz porečkog finala prijavljeni su i za nastup u Rovinju.

