Neobičan potez Novaka Đokovića: Pojavio se pred kamerom i za Novu godinu razveselio sve

Dok se u Dubaiju pripremao za pohod na Australian Open, Novak Đoković pronašao je vremena da svojim obožavateljima diljem svijeta poželi sve najbolje u 2026. godini. No, umjesto standardne poruke, srpski je tenisač napravio ono što ga, uz nevjerojatne sportske uspjehe, čini globalnim fenomenom. U videu objavljenom na društvenim mrežama, Đoković je čestitao Novu godinu na nekoliko svjetskih jezika, pobrinuvši se da njegova poruka dopre do što većeg broja ljudi, bez obzira na to kojim jezikom govore. Ovaj potez, kao i slična čestitka za Božić, izazvao je lavinu pozitivnih komentara i potvrdio njegov status ne samo sportskog velikana, već i istinskog ambasadora koji poštuje svoje navijače bez obzira na to odakle dolaze.

Đokovićeva sposobnost učenja i govorenja stranih jezika godinama oduševljava javnost. Poznato je da tečno govori engleski, njemački, talijanski, francuski i španjolski, a njegova supruga Jelena jednom je otkrila kako je samoinicijativno naučio i ruski. Njegova predanost ide toliko daleko da je, primjerice, na turniru u Rimu počeo održavati čitave konferencije za medije na talijanskom, što je presedan za stranog igrača.