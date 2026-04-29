Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Masters 1000

Sinner u polufinalu Madrida nakon pobjede nad 19-godišnjakom

Jannik Sinner
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
29.04.2026.
u 20:28

"Gurnuo me je do krajnjih granica. On je nevjerojatan igrač. Bio je to vrlo kvalitetan meč. Imao sam malo sreće u drugom setu, ali sam imao i malo iskustva," kazao je prvi tenisač svijeta.

Vodeći tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner plasirao se u polufinale Masters 1000 turnira u Madridu nakon što je u četvrtfinalu porazio Španjolca Rafaela Jodara sa 6-2, 7-6 (0).

Sinner je ostvario 26. uzastopnu pobjedu na Mastersu 1000 turnirima nakon slavlja u Monte Carlu, Miamiju, te Indian Wellsu ove godine i Parizu lani.

Mladi 19-godišnji Španjolac, trenutačno 896. na ljestvici, držao se do 2-2 u prvom setu nakon čega je 24-godišnji Talijan spojio četiri gema u nizu. Drugi set otišao je do trinaeste igre koju je Sinner dobio sa 7-0.

"Gurnuo me je do krajnjih granica. On je nevjerojatan igrač. Bio je to vrlo kvalitetan meč. Imao sam malo sreće u drugom setu, ali sam imao i malo iskustva," kazao je prvi tenisač svijeta.

Za ulazak u finale borit će se protiv pobjednika susreta između Francuza Arthura Filsa i Čeha Jirija Lehecke.
Ključne riječi
tenis Jannik Sinner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!