Sjajni Francuz otkrio gdje mu Ivanišević najviše pomaže i što ga je oduševilo kod trenera: 'To je potpuno ludo'

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević od ove je godine član trenerskog tima talentiranog mladog Francuza Arthura Filsa. 21-godišnji Francuz vratio se nakon osmomjesečne pauze na turniru u Dohi gdje je odmah stigao do finala. Uslijedili su novi sjajni reuultati poput četvrtfinala u Indian Wellsu, polufinala u Miamiju i naslova Barceloni.

Veliku ulogu u njegovim uspjesima ove sezone igra i hrvatski trenerski dvojac - Ivanišević i Ivan Cinkuš. Fils je u untervjuu za L'Equipe otkrio što za njega znači suradnja s osvajačem Wimbledona iz 2001. Za početak je otkrio na čemu konkretno radi s Ivaniševićem:

- Pomaže mi u mnogo toga. Kako igrati servis-volej, kako više gađati linije, kako staviti protivnike pod veći pritisak… Pomaže mi svojim golemim iskustvom, bio je nevjerojatan igrač. Govori mi što trebam promijeniti, a što nastaviti raditi isto - rekao je Fils ne skrivajući oduševljenje suradnjom s Ivaniševićem.

Razgovor je zaključio i pričom o tome čime ga je Iavnišević najviše oduševio:

- Dobro je imati ga uz sebe. Bio je drugi tenisač svijeta, ali ono što mene najviše zanima jest način na koji je osvojio Wimbledon. To je potpuno luda priča - zaključio je mladi Francuz.

Fils je trenutačno 25. tenisač svijeta, ali trebao bi se još popeti na ATP ljestvici ovisno o ishodu njegovog nastupa na Masters 1000 turniru u Madridu. Dogurao je do četvrtfinala gdje će danas od 21:30 igrati protiv Čeha Jirija Lehečke. Pobjednik tog dvoboja u polufinalu igrat će s boljim iz dvoboja Rafaela Jodara i prvog igrača svijeta Jannika Sinnera.