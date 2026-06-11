Kiša prekinula meč Čilića i Borgesa, nastavak u petak

Dvoboj osmine finala ATP 250 turnira na travnatoj podlozi u nizozemskom 's-Hertogenboschu između Marina Čilića i Nuna Borgesa prekinut je zbog kiše pri vodstvu portugalskog tenisača 6-3, 6-5.

Najbolji hrvatski tenisač je u desetom gemu drugog seta servirajući spasio i jednu meč-loptu, nakon što je u toj dionici meča propustio vodstvo od 3-1. Borges je u prvom setu dvaput uspio oduzeti servis Čiliću, dok je pobjednik US Opena iz 2014. i wimbledonski finalist iz 2017. jedini 'break' napravio na početku drugog seta, ali je prednost izgubio u šestom gemu.

Od današnjih mečeva nije završen ni onaj između Rusa Danjila Medvjedeva i Nizozemca Thijsa Boogaarda, koji je također prekinut u drugom setu. Medvjedev je osvojio prvi set (6-3), a Boogaard vodi u drugom s 3-2 uz prednost 'breaka'.

Oba prekinuta dvoboja će biti nastavljena u petak, a pobjednici će se istog dana sastati i u četvrtfinalu.

ATP 250 's-Hertogenbosch - 2. kolo

Felix Auger-Aliassime (Kan/1) - Marton Fucsovics (Mađ) 6-3, 6-4

Kamil Majchrzak (Polj) - James McCabe (Aus) 6-0, 6-3

Zhang Zhizhen (Kin) - Tallon Griekspoor (Niz/6) 7-6 (5), 6-4

Adrian Mannarino (Fra) - Arthur Rinderknech (Fra/4) 7-6 (5), 3-6, 6-3

Benjamin Bonzi (Fra) - Ugo Humbert (Fra/5) 6-4, 3-6, 6-3