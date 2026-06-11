Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ATP 's-Hertogenbosch

Kiša prekinula meč Čilića i Borgesa, nastavak u petak

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
11.06.2026.
u 23:50

Najbolji hrvatski tenisač je u desetom gemu drugog seta servirajući spasio i jednu meč-loptu, nakon što je u toj dionici meča propustio vodstvo od 3-1. Borges je u prvom setu dvaput uspio oduzeti servis Čiliću, dok je pobjednik US Opena iz 2014. i wimbledonski finalist iz 2017. jedini 'break' napravio na početku drugog seta, ali je prednost izgubio u šestom gemu.

Dvoboj osmine finala ATP 250 turnira na travnatoj podlozi u nizozemskom 's-Hertogenboschu između Marina Čilića i Nuna Borgesa prekinut je zbog kiše pri vodstvu portugalskog tenisača 6-3, 6-5.

Najbolji hrvatski tenisač je u desetom gemu drugog seta servirajući spasio i jednu meč-loptu, nakon što je u toj dionici meča propustio vodstvo od 3-1. Borges je u prvom setu dvaput uspio oduzeti servis Čiliću, dok je pobjednik US Opena iz 2014. i wimbledonski finalist iz 2017. jedini 'break' napravio na početku drugog seta, ali je prednost izgubio u šestom gemu.

Od današnjih mečeva nije završen ni onaj između Rusa Danjila Medvjedeva i Nizozemca Thijsa Boogaarda, koji je također prekinut u drugom setu. Medvjedev je osvojio prvi set (6-3), a Boogaard vodi u drugom s 3-2 uz prednost 'breaka'.

Oba prekinuta dvoboja će biti nastavljena u petak, a pobjednici će se istog dana sastati i u četvrtfinalu.

ATP 250 's-Hertogenbosch - 2. kolo

Felix Auger-Aliassime (Kan/1) - Marton Fucsovics (Mađ) 6-3, 6-4

Kamil Majchrzak (Polj) - James McCabe (Aus) 6-0, 6-3

Zhang Zhizhen (Kin) - Tallon Griekspoor (Niz/6) 7-6 (5), 6-4

Adrian Mannarino (Fra) - Arthur Rinderknech (Fra/4) 7-6 (5), 3-6, 6-3

Benjamin Bonzi (Fra) - Ugo Humbert (Fra/5) 6-4, 3-6, 6-3
Ključne riječi
tenis Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!