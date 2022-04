Šime Vrsaljko bi mogao dobiti drastičnu kaznu zbog napada na Engleze

Nije gotovo ni kad je gotovo... Iako je sudac označio kraj uzvratne četvrtfinalne utakmice Lige prvaka između madridskog Atletica i Manchester Cityja, susreta koji je završen bez pogodaka što je englesku momčad odvelo u polufinale, priča time nije završena.

Policija smirila strasti

Naime, nesportsko ponašanje, prije svega igrača Atletica, kojeg je bilo u izobilju na terenu tijekom utakmice, a pogotovu na samom kraju, nastavljeno je na izlasku s travnjaka i kulminiralo je u tunelu. Bilo je ondje navlačenja, bacanja predmeta, naguravanja, pljuvanja, prijetnji, pozivanja na obračun...

Na kraju se morala umiješati i policija ne bi li smirila strasti i da bi se igrači i ostali iz klubova razišli i otišli u svlačionice.

Scott Carson telling Vrsaljko to meet him outside is my new favourite clip from tonight #MCIATM pic.twitter.com/5estp1cXiX