VIDEO Vrsaljko 'poludio': Nasrnuo na igrače Cityja, htio ih tući, drugi ga držali

Nogometaši Manchester Citya plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što u uzvratu u Madridu odigrao 0-0 s Atleticom, te obranio pobjedu (1-0) iz prve utakmice. Atletico je od 90. minute igrao bez isključenoga Felipea. Bilo je to zbog sukoba nakon još jednog u nizu grubih prekršaja na Fodenu, a tu nije bio kraj.

I nakon utakmice, crnogorski branič Atletica Stefan Savić, počeo je nešto govoriti igračima i osoblju Cityja, a onda mu se pridružio i nervozni Šime Vrsaljko. On je u potpuno izvan kontrole prvo bacio neki predmet, čini se golmanske rukavice ili bocu prema igračima Cityja. Kako piše ESPN, hrvatski branič se otima i pokušava nasrnuti na Guardioline igrače dok ga odmiču, a čini se kako je Vrsaljko na kraju i pljunuo u pravcu Cityjeve momčadi. Uz to je Cityjevog igrača Kylea Walkera pridržavao vratar Ederson, Aa zbog nereda u tunelu je intervenirala i policija piše ESPN.

