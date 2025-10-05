Naši Portali
DOBILI I NAJTEŽEG SUPARNIKA

Šibenčani se s tri pobjede u kvalifikacijama plasirali u Eurokup

Susret Juga i Solarisa u polufinalu Kupa Hrvatske
Autor
05.10.2025.
u 14:10

Solaris je u petak dobio Dinamo Tbilisi sa 17-14, a u subotu je bio bolji od Rapida iz Bukurešta s 21-14

Vaterpolisti šibenskog Solarisa u nedjelju su na plivalištu u Crnici svladali Steauu iz Bukurešta s 13-12 (3-4, 4-2, 5-4, 1-2), upisavši i treću pobjedu u kvalifikacijskoj skupini C Eurokupa. 

Kod Solarisa najefikasniji su bili Luka Bajić i Andrija Vlahović sa po tri gola. Obje momčadi su još u subotu osigurale nastup u grupnoj fazi Eurokupa, jer su u prva dva dana turnira upisale po dvije pobjede. 

Solaris je u petak dobio Dinamo Tbilisi sa 17-14, a u subotu je bio bolji od Rapida iz Bukurešta s 21-14.
