Šibenčani se s tri pobjede u kvalifikacijama plasirali u Eurokup

Vaterpolisti šibenskog Solarisa u nedjelju su na plivalištu u Crnici svladali Steauu iz Bukurešta s 13-12 (3-4, 4-2, 5-4, 1-2), upisavši i treću pobjedu u kvalifikacijskoj skupini C Eurokupa.

Kod Solarisa najefikasniji su bili Luka Bajić i Andrija Vlahović sa po tri gola. Obje momčadi su još u subotu osigurale nastup u grupnoj fazi Eurokupa, jer su u prva dva dana turnira upisale po dvije pobjede.

Solaris je u petak dobio Dinamo Tbilisi sa 17-14, a u subotu je bio bolji od Rapida iz Bukurešta s 21-14.