Shiffrin pomela konkurenciju, ali jedan osobni rekord nije uspjela srušiti: Ova pobjeda bila je najuvjerljivija

Najbolja skijašica u povijesti Mikaela Shiffrin vratila se u one stare, dominantne dane! Nakon što joj je prošla sezona protekla u znaku iznimno teške ozljede na veleslalomu u Killingtonu, nevjerojatna 30-godišnja Amerikanka na prvom slalomu sezone Svjetskog kupa za skijašice u finskom Leviju apsolutno je pomela konkurenciju i upisala svoju 102. pobjedu karijere, ujedno i jednu od najdominantnijih.

Ostaje rekord iz Aspena

S najboljim vremenima i u prvoj i u drugoj vožnji, Shiffrin je slavila s čak sekundom i 66 stotinki nad drugoplasiranom Talijankom Larom Colturi, koja nastupa pod albanskom zastavom, dok je postolje kompletirala Njemica Emma Aicher sa zaostatkom od čak dvije sekunde i 59 stotinki. Najdominantnija pobjeda u karijeri Mikaele Shiffrin i dalje će, možda i zauvijek, ostati ona nevjerojatna izvedba iz studenog 2015. s utrke u Aspenu, kad je slavila s čak tri sekunde i sedam stotinki prednosti nad ostatkom konkurencije.

Podsjetimo, prošla sezona bila je jedna od najneuspješnijih u karijeri za Shiffrin i njezine nebeski visoke standarde. Upisala je pobjede u četiri slalomske utrke, no u preostalim utrkama u kojima je nastupala imala je većinom slabe rezultate pa je tako u utrci za Mali kristalni globus u slalomu završila na četvrtom mjestu, dok je u ukupnom poretku Svjetskog kupa završila na 16. mjestu. Jedina sezona u karijeri u kojoj je imala lošiji plasman bila joj je debitantska sezona u Svjetskom kupu (2011./2012.), kad je kao 16-godišnjakinja završila na 43. mjestu ukupnog poretka.

Kao što smo već i napomenuli, na Mikaelu je uvelike utjecao pad u studenom prošle godine u američkom Killingtonu, gdje je zadobila duboku ubodnu ranu na desnoj strani trbuha. Iako oporavak nije trajao predugo (malo manje od dva mjeseca), Shiffrin je u nekoliko navrata isticala da ju je ta ozljeda više unazadila mentalno nego fizički, što se u ostatku prošle sezone i vidjelo na njezinim izvedbama. Međutim, Amerikanka je unatoč svim tim poteškoćama više puta najavljivala da će se ove sezone vratiti bolja i jača te ako je suditi po ovoj fenomenalnoj izvedbi u Leviju, nije lagala.

Braniteljica slalomskog globusa iz protekle sezone Zrinka Ljutić sezonu je počela korektno, ali ispod svojih očekivanja. Zrinka je prvu vožnju odradila kvalitetno, bez ijedne veće pogreške, ali isto tako i ne pretjerano brzo te ju je završila kao četvrtoplasirana. Najavljena je tako bila borba za postolje u drugom laufu, ali na kraju joj je izmaknulo za samo 21 stotinku sekunde te je utrku završila na šestom mjestu, s dvije sekunde i 80 stotinki zaostatka za pobjednicom Shiffrin. Naša 21-godišnja skijašica većinu staze u drugoj vožnji dobro je odskijala, ali u donjem dijelu staze napravila je jednu veću pogrešku, koja ju je na kraju stajala plasmana na postolju. Međutim, kad u obzir uzmemo da Zrinki, rezultatski gledano, Levi baš i nije omiljeno skijalište, te da je ovim rezultatom izjednačila svoj najbolji plasman u Leviju, onda i ovo šesto mjesto zvuči za koju nijansu bolje. Dodajmo da je Ljutić ovim plasmanom zavrijedila novčanu nagradu od 6984 eura.

Leona opet na stazi

Konačno se na staze Svjetskog kupa vratila i još jedna hrvatska skijašica, 28-godišnja Leona Popović koja je dugo muku mučila s teškom ozljedom koljena koju je u ovo doba prošle godine zadobila na jednom treningu slaloma. Bio je ovo prvi nastup za skijašicu iz Mrkoplja u Svjetskom kupu nakon gotovo godine dana i bilo je očito da joj treba još vremena i ritma za povratak u njezino najbolje izdanje. Leona se nije uspjela kvalificirati među 30 najboljih za drugu vožnju, ostvarivši 64. mjesto u prvoj vožnji.

Iduća utrka u Svjetskom kupu za skijašice na rasporedu je 22. studenog, kada će se u austrijskom Gurglu održati još jedan slalom, a danas u Leviju na scenu stupaju slalomaši. Termini vožnji isti su kao i za djevojke, prva vožnja u 10 sati, druga u 13, uz izravni prijenos na Drugom programu HRT-a, a Hrvatsku će predstavljati četiri skijaša; Samuel Kolega, Filip Zubčić, Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić, mlađi brat Zrinke Ljutić.