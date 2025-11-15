Naši Portali

U FINSKOJ

Zrinka Ljutić stigla blizu postolja u prvom slalomu sezone, 102. pobjeda u karijeri za čudesnu Shiffrin

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 14:10

Ljutić je u drugu vožnju ušla kao trećeplasirana iz prve vožnje, no na kraju je zauzela šesto mjesto s dvije sekunde i 80 stotinki (1:51.72) zaostatka za pobjednicom. U Leviju je danas nastupila i Leona Popović, no na žalost nije uspjela ostvariti plasman u drugu vožnju jer je nakon prve vožnje bila 64. s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je šesto mjesto u slalomu kojeg su skijašice vozile u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je pobjeda pripala Amerikanki Mikaeli Shiffrin. Shiffrin, koja je bila najbrža i u prvoj vožnji, slavila je s vremenom 1:48.92, drugo mjesto je sa sekundom i 66 stotinki zauzela Albanka Lara Colturi (1:50.58), dok je treća s dvije sekunde i 59 stotinki sporijim vremenom bila Njemica Emma Aicher (1:51.51).

Ljutić je u drugu vožnju ušla kao trećeplasirana iz prve vožnje, no na kraju je zauzela šesto mjesto s dvije sekunde i 80 stotinki (1:51.72) zaostatka za pobjednicom. U Leviju je danas nastupila i Leona Popović, no na žalost nije uspjela ostvariti plasman u drugu vožnju jer je nakon prve vožnje bila 64. s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Shiffrin.

Ljutić je današnjim rezultatom izjednačila prošlogodišnji rezultat iz Levija. Prije toga je u Leviju bila jednom sedma, jednom deveta i jednom deseta.  Shiffrin je prije danas osam puta slavila u Leviju, što je njezin rekord po pobjedama na jednoj stazi. Ovo danas joj je ujedno 102. pobjedu u Svjetskom kupu.

Nakon što je prošle zime nekoliko mjeseci bila izvan utrke zbog pada u veleslalomu u studenom 2024., Shiffrin se vratila u pobjedničku formu u veljači 2025. u slalomu, svojoj omiljenoj disciplini.Krajem listopada, u prvoj ovosezonskoj utrci u veleslalomu u Söldenu u Austriji, ostvarila je obećavajuće 4. mjesto.


Levi, rezultati slaloma za skijašice:
1. Mikaela Shiffrin (SAD) 1:48.92
2. Lana Colturi (Alb) 1:50.58 +1,66
3. Emma Aicher (Njem) 1:51.51 +2,59
4. Paula Moltzan (SAD) 1:51.66 +2,74
5. Lena Duerr (Njem) 1:51.66 +2,74
6. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 1:51.72 +2,80

Ključne riječi
Slalom Skijanje Zrinka Ljutić

