Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U LEVIJU

Zrinka Ljutić sjajno odvozila prvu vožnju slaloma, nestvarna Shiffrin dominira na vrhu

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Slalom
Roni Rekomaa/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.11.2025.
u 12:14

Ljutić je prvu vožnju završila kao četvrta s vremenom 57.66 i sekundu i 58 stotinki zaostatka za najbržom Amerikankom Mikaelom Shiffrin (56.08). Druga je Albanka Lara Colturi sa 1,08 sekundom zaostatka za američkom skijašicom (57.16), a treća Njemica Lena Duerr sa sekundom i 49 stotinki sporijim vremenom od Shiffrin.

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić plasirala se u drugu vožnju slaloma kojeg skijašice voze u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je Leona Popović ostala bez plasmana u drugu vožnju

Ljutić je prvu vožnju završila kao četvrta s vremenom 57.66 i sekundu i 58 stotinki zaostatka za najbržom Amerikankom Mikaelom Shiffrin (56.08). Druga je Albanka Lara Colturi sa 1,08 sekundom zaostatka za američkom skijašicom (57.16), a treća Njemica Lena Duerr sa sekundom i 49 stotinki sporijim vremenom od Shiffrin.

Popović kojoj je ovo prva utrka nakon godinu dana pauze u kojoj se oporavljala od ozljede, utrku je završila kao 64.s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Amerikankom.

Druga je vožnja na rasporedu u 13 sati.

Levi, slalom za skijašice, rezultati prve vožnje:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 56.08
2. Lara Colturi (Alb) 57.16 +1.08
3. Lena Duerr (Njem) 57.57 +1.49
4. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 57.66 +1.58
5. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 57.76 +1.68
...
64. LEONA POPOVIĆ (HRV) 1:01.65 +5.57

Je li moguće? Hrvatska i Srbija igrat će utakmicu u Zagrebu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara!
Ključne riječi
Slalom Skijanje Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja