Zrinka Ljutić sjajno odvozila prvu vožnju slaloma, nestvarna Shiffrin dominira na vrhu

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić plasirala se u drugu vožnju slaloma kojeg skijašice voze u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je Leona Popović ostala bez plasmana u drugu vožnju

Ljutić je prvu vožnju završila kao četvrta s vremenom 57.66 i sekundu i 58 stotinki zaostatka za najbržom Amerikankom Mikaelom Shiffrin (56.08). Druga je Albanka Lara Colturi sa 1,08 sekundom zaostatka za američkom skijašicom (57.16), a treća Njemica Lena Duerr sa sekundom i 49 stotinki sporijim vremenom od Shiffrin.

Popović kojoj je ovo prva utrka nakon godinu dana pauze u kojoj se oporavljala od ozljede, utrku je završila kao 64.s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Amerikankom.

Druga je vožnja na rasporedu u 13 sati.

Levi, slalom za skijašice, rezultati prve vožnje:

1. Mikaela Shiffrin (SAD) 56.08

2. Lara Colturi (Alb) 57.16 +1.08

3. Lena Duerr (Njem) 57.57 +1.49

4. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 57.66 +1.58

5. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 57.76 +1.68

...

64. LEONA POPOVIĆ (HRV) 1:01.65 +5.57