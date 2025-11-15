Zrinka Ljutić sjajno odvozila prvu vožnju slaloma, nestvarna Shiffrin dominira na vrhu

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić plasirala se u drugu vožnju slaloma kojeg skijašice voze u subotu za Svjetski kup u Leviju u Finskoj, dok je Leona Popović ostala bez plasmana u drugu vožnju
Ljutić je prvu vožnju završila kao četvrta s vremenom 57.66 i sekundu i 58 stotinki zaostatka za najbržom Amerikankom Mikaelom Shiffrin (56.08). Druga je Albanka Lara Colturi sa 1,08 sekundom zaostatka za američkom skijašicom (57.16), a treća Njemica Lena Duerr sa sekundom i 49 stotinki sporijim vremenom od Shiffrin.
Popović kojoj je ovo prva utrka nakon godinu dana pauze u kojoj se oporavljala od ozljede, utrku je završila kao 64.s pet sekundi i 57 stotinki zaostatka za Amerikankom.
Druga je vožnja na rasporedu u 13 sati.
Levi, slalom za skijašice, rezultati prve vožnje:
1. Mikaela Shiffrin (SAD) 56.08
2. Lara Colturi (Alb) 57.16 +1.08
3. Lena Duerr (Njem) 57.57 +1.49
4. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) 57.66 +1.58
5. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 57.76 +1.68
...
64. LEONA POPOVIĆ (HRV) 1:01.65 +5.57