Shiffrin: Dok sam skijala na Sljemenu 'plesala' sam kao Janica

Na brdu iznad Zagreba, Mikaela Shiffrin još je jednom dokazala da je daleko najbolja skijašica današnjice. Ne samo što je uvjerljivo pobijedila ispred Slovakinje Petre Vlhove (s prednošću od 85 stotinki) i Švicarke Wendy Holdener (1.75), nego je izborila i svoju četvrtu pobjedu na Sljemenu s čim se izjednačila s velikom Austrijankom Marlies Schild.

No, za razliku od nekih prijašnjih godina kada joj se kristalna sljemenska kruna znala razbiti, ovaj put je bila puno pažljivija.

- Ovaj put se nije slomila. Ne znam je li to dobro ili nije, ne znam kakvi su običaji ovdje - našalila se 23-godišnja Amerikanka i dodala:

- Bila sam pažljiva, trudila sam se ne raditi nagle pokrete s krunom na glavi. To je vrlo lijepi trofej, meni jedan od najdražih.

- Što jedna djevojka čini s četiri krune? - priupitala je voditeljica medija Snježne kraljice Kristina Laco.

- Sve su na sigurnom mjestu. Lijepo iz je vidjeti izložene u mojoj kući.

Sva četiri puta kada je pobjeđivala na Sljemenu (2013., 2015., 2018. i 2019.), Shiffrin je to činila s više od sekunde prednosti nad suparnicama. Osim toga, uz Are, ovo je staza na kojoj je najčešće pobjeđivala u slalomskim utrkama Svjetskog kupa.

- Ovdje se uvijek osjećam dobro. Odgovara mi i padina. Volim kako počinje utrka, s velikom strminom, sviđa mi se i srednji dio gdje možeš dobiti brzinu, a dobro se osjećam i na završnom strmini. Bilo da je strmo ili ravno meni je odlično i zadržite to tako. Ne znam je li to moja prednost pred drugima, no ja se ovdje uistinu osjećam komforno i samouvjereno. Dakako, imala sam ja ovdje i loših nastupa, recimo prije dvije godine, no ovo je utrka u kojoj doživim sve vrste emocija. Ponekad skijam pod pritiskom, ponekad posve slobodno pa je zato ova utrka za mene nešto posebno.

Mikaela je znala reći da je obožavala Janicu jer je izgledalo kao da pleše po snijegu, a sada je ona ta koja "pleše stazom" dok vozi utrku.

- Hvala vam na tome. No, kada skijam najbolje što znam doista i ja osjećam kao da plećem. To je nešto što mi pomaže da budem brža, a danas je bilo puno zavoja u kojima sam se osjećala kao da plešem. Bilo je fluidno, bio je to sjajan osjećaj.

Drugoplasiranu Slovakinju Petru Vlhovu, zbog njene snage mnogi smatraju jedinom koja ozbiljnije može ugroziti Shiffrin, no ovaj put joj to nije pošlo za rukom.

- Volim kada je ovako ledeno jer tada mogu upotrijebiti svoju snagu. Ponovo sam druga ovdje, kao i 2017., a u drugom laufu sam čak bila i najbrža, no da bih pobijedila Shiffrin morala bih obje vožnje voziti na toj razini. Ja ovaj put nisam najbolje iskoristila svoju snagu, a Mikaela je pak mentalno vrlo čvrsta i ne čini pogreške.

Mentalno čvrstom čini se i Švicarska Wendy Holdener o čemu najbolje govori njen rekord od 19 utrka u nizu na postolju, ali bez pobjede.

- Prošle godine sam ovdje bila druga i sretna sam što sam ovdje ponovo na postolju. Da bi se pobijedila Shiffrin potrebne su dvije iznimne vožnje jer ona je svoje skijanje odvela na iznimno visoku razinu.

Baš kao što je dominirala na Sljemenu, Shiffrin dominira i u ukupnom poretku s 1214 bodova. Vlrhova i Holdener su druga i treća sa 748 odnosno 514 bodova.

U poretku slalomašica Shiffrin ima 100 bodova prednosti (680) ispred Vlhove (580), a treća je Holdener koja je sakupila 375 bodova.