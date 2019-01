Neponovljiva Janica: 13 je godina od utrke u kojoj je izvela gotovo nemoguće

Janica Kostelić je doista bila neponovljiva skijašica. Ne govorimo to stoga što nam je prirasla srcu, već zato što je doista ponekad uspijevala činiti gotovo nemoguće.

Jedan od primjera bilježimo prije 13 godina, kada je na rođendan bez štapa i rukavice stigla do trećeg mjesta nakon što je prvu vožnju okončala na sedmoj poziciji.

Slavila je tog dana na Sljemenu 24. rođendan, njezine su suparnice u nevjerici trljale oči, a Janica kao Janica je po svršetku tog skijaškog čuda ponovo nasmijala gledatelje.

- Stojim na startu i mislim si, u prvoj vožnji vozila sam kao krava, a svi ovi ljudi ovdje su samo zbog mene, morala sam im se nekako odužiti. Ako ne pobjedom, onda barem postoljem. I išla sam na sve ili ništa. I onda se, razmišljajući tako, odgurnem na startu i izgubim štap - izjavila je tada hrvatska skijašica i dodala:

- Htjela sam odustati, boljela me ruka, a imala sam pred sobom više od 20 vrata.

Dobila je potom i ukor od majke Marice, ali je i s tom utrkom ušla u legendu skijanja.

- To je kao da se avion spusti bez jednog krila, no većina ljudi nije ni shvatila da vozi bez štapa i rukavice. To je čisti mazohizam - nije mogla doći k sebi Janičina majka Marica.

Prvo mjesto je uzela Marlies Schield, a iza nje se na postolje popela Kathrin Zettel. Janica je za pobjednicom zaostala sekundu i 45 stotinki.

Video - Ivica Kostelić vježba u teretani