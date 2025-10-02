Ovo je sastav Dinama za vatreno gostovanje u Srbiji, evo kako Kovaćević želi početi utakmicu

Snažan je ritam utakmica počeo, a kod Dinama zaista nema puno kalkuliranja ove sezone. Trener plavih Mario Kovačević u početku ovog ubojitog ritma ne rotira igrače ni približno koliko se to očekivalo, a cilj je jednostavan - imati što je bolju moguću momčad u svakoj utakmici i ići po pobjedu u svakoj. I to u pravom smislu riječi, ne u formi floskule.

Takav nam dojam daje i najavljeni sastav Dinama za gostovanje u Bačkoj Topoli kod izraelskog Maccabija iz Tel Aviva u sklopu drugog kola glavne faze Europske lige. Kad iz priče izbacimo ozljede ili igrače na koje ne može računati, očekuje se da će Kovačević na teren poslati isključivo ono što u ovom trenutku smatra najboljim.

Jedini igrač koji definitivno neće moći zaigrati u Srbiji je mladi španjolski stoper Sergi Dominguez, a Kovačević je na najavnoj konferenciji za medije već dao natuknuti tko bi ga mogao zamijeniti: "Theophile je najbliži tome, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dvojica su u konkurenciji za to mjesto", rekao je trener Dinama.

Ova rečenica bi, unatoč upućenom komplimentu, trebala biti izrazito zabrinjavajuća za Niku Galešića, 24-godišnjeg igrača Dinama koji je prije samo 11-12 mjeseci u dresu Rijeke bio možda i najbolji stoper HNL-a, da bi u Dinamu doživio strmoglavi pad svoje putanje, a posebice minutaže. Činjenica da je prema izjavi Kovačevića 36-godišnji Theophile u hranidbenom lancu ispred Galešića (a onda je ispred Galešića u tom hranidbenom lancu izgledno i Raul Torrente čim ozdravi) dovoljno govori o tome koliko Dinamova struka cijeni Niku Galešića. Jedino tko se u hijerarhiji Dinama nalazi niže od Galešića među stoperima je Moreno Živković.

Vratimo se mi na igrače koji imaju minutažu. Nakon ozljede Domingueza i izjave Kovačević, čini se da u obrambenom segmentu neće biti puno dvojbi. Između vratnica će Ivan Nevistić, a ispred njega će u zadnjoj liniji biti Moris Valinčić, Kevin Theophile-Catherine, Scott McKenna i Bruno Goda.

Što se tiče veznog reda, prema svemu viđenom na terenu, a i uz činjenicu da Ismael Bennacer ne smije igrati europske utakmice, Dinamo bi trebao u dvoboj krenuti s Josipom Mišićem, Mihom Zajcom i Dejanom Ljubičićem, trojicom igrača koja su se vjerojatno i najbolje zasad pokazala od Dinamovih veznjaka. Siguran bi u vrhu napada trebao biti Dion Drena Beljo, a najviše upitnika za ovu utakmicu postoji oko krilnih pozicija. Uzevši u obzir forme igrača, ali i laganu ozljedu Arbera Hoxhe, očekuje se da će Monsef Bakrar početi na lijevom krilu, a Mateo Lisica na desnom krilu.

DINAMOVIH 11 ZA MACCABI (4-3-3): Nevistić - Valinčić, Theophile, McKenna, Goda - Ljubičić, Mišić, Zajc - Lisica, Beljo, Bakrar