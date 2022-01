Sesvete, Sunprotect i Boemi novi osvajači Zagreb Winter Cupa!

Spektakularnim dvobojima u Sportskoj dvorani Peščenica okončano je osmo izdanje MC Plus Zagreb Winter Cupa. Nakon nepunih mjesec dana trajanja turnira koji se igrao u nekoliko dvorana diljem Zagreba, napokon smo saznali pobjednike u svim kategorijama.

Osim prijenosa svih finalnih utakmica na Sportskoj televiziji, što je već postao i standard na turniru, po prvi puta u Hrvatskoj upravo na MC Plus Zagreb Winter Cupu koristila se videotehnologija, odnosno mogućnost pregledavanja snimke, čime je ovogodišnje izdanje turnira podignuto na još veću razinu.

Foto: Marin Sušić

Osvajač U-17 turnira postala je momčad AMK Sesvete Tupek Auto, koja je u finalnom susretu s visokih 7:1 nadjačala Stomatološki Centar Flegar. U utakmici su se istakli Kruezi, Vidović i Gucić koji su protivničku mrežu tresli po dva puta, dok je jedan zgoditak za kraj nadodao i Mateo Pudić. Jedini strijelac SC Flegara bio je Anteo Roko Lukić.

- Jako smo dobro ušli u utakmicu, dali smo sve od sebe, došli smo spremni na ovaj turnir i osvojili ga. Iznenadili smo se kad smo vidjeli da imamo mogućnost korištenja video tehnologije, stvarno svaka čast organizatorima na toj inicijativi jer može dosta pomoći oko nekih spornih situacija - izjavio je Mateo Pudić iz pobjedničke momčadi AMK Sesvete Tupek Auto.

- Prije dvije godine smo isto došli do finala. Nekako se podrazumijevalo da dođemo do tamo, a sada smo trebali napraviti i taj jedan iskorak više. Danas nas jednostavno nije išlo. Čestitam protivnicima jer su stvarno bili bolji. Mi se svakako vraćamo sljedeće godine - rekao je Ivan Bukovac iz drugoplasiranog SC Flegara.

Napeti dvoboj gledali smo u utakmici za treće mjesto U-17 kategorije između MNK Goli Vrh MM Beton i Pauze Zapad, a o brončanoj medalji naposljetku su odlučivali šesterci. Sretnija, ali i spretnija u raspucavanju s bijele točke bila je ekipa MNK Goli Vrh MM Beton koja se okitila broncom, a Pauza Zapad morala se zadovoljiti četvrtim mjestom.

Najbolji strijelac U-17 turnira s osam zgoditaka bio je Mario Kruezi iz pobjedničke ekipe AMK Sesvete Tupek Auto, a nagradu za najboljeg vratara i igrača turnira ponio je Filip Pranjić iz istoimene momčadi.

U finalnoj utakmici U-19 kategorije između Boema i MNK MC Plus, apsolutnu dominaciju imali su Boemi koji su bili i vrlo visoko motivirani za osvajanje ovoga turnira. Krajnji rezultat od 6:1 potvrdio je njihovu nadmoć te su tako postali ovogodišnji osvajači MC Plus Zagreb Winter Cupa. Iz finala sigurno ćemo pamtiti Leona Lipovca koji je protivničkog vratara prevario čak četiri puta.

- Dominirali smo od prve minute i pokazali smo da smo bolji na terenu. Naši navijači su nam bili vjetar u leđa kroz cijeli turnir, a pogotovo u finalnoj utakmici. Dali smo sve od sebe i zasluženo uzeli pehar po koji smo došli. Moram svakako spomenuti i našeg vratara koji je poskidao čudesa na ovom turniru. Ova pobjeda bila je za naša dva igrača Jovanovića i Banića koja nisu bila u mogućnosti igrati u finalu. Sljedeće godine dolazimo još jači - rekao je Tomislav Novak iz pobjedničke momčadi Boemi.

Treće mjesto u kategoriji do 19 godina osvojila je momčad Kićine bebe. U borbi za broncu s Beton Rez- Transportima Jurić slavili su s 4:1. Mark Pavić istakao se s dva pogotka, dok su po jedan nadodali Ocvirek i Brkić.

Foto: Marin Sušić

Upravo je za golove raspoloženi Mark Pavić dobio i nagradu za najboljeg strijelca U-19 turnira. Najboljim vratarom proglašen je Mateo Jankavić, također iz trećeplasiranih Kićinih Beba, a nagradu za najboljeg igrača ponio je kući Petar Petriško iz pobjedničkog sastava Boemi.

Bez premca najnapetije finale gledali smo u kategoriji do 21 godine u kojem su se za prvo mjesto borili sisački Sunprotect i Trgomix iz Bjelovara. Neizvjesnu utakmicu do samoga kraja prelomio je u posljednjoj minuti Tomislav Đurić, zabio pobjedonosni pogodak za 4:3 te tako sisački Sunprotect doveo do titule.

- Stvarno sam presretan. Bilo je teških utakmica, ova finalna je bila uvjerljivo najteža, ali malo nas je kroz turnir i sreća pomazila te smo na kraju izašli kao pobjednici. Na prošlom izdanju turnira završili smo drugi. Rekli smo sebi da više ne želimo gubiti u finalu, jer je to najgori osjećaj i baš mi je drago što smo uspjeli to ostvariti - objasnio je Karlo Prpić iz sisačkog Sunprotecta.

- Odlična utakmica s jedne i druge strane. Puno prilika, puno golova, ali nažalost ishod nije bio onakav kakvom smo se nadali jer nam je stvarno bila velika želja osvojiti turnir. Organizacija turnira je sjajna i stvarno sve pohvale - rekao je Martin Buzuk iz drugoplasiranog Trgomixa.

Brončanu medalju oko vrata u kategoriji do 21 godine stavila je Pizzeria Z1. Rezultatom 4:3 svladala je Caffe Bar IQ koji su u momčadi imali nekoliko zvučnih imena, no ipak nisu uspjeli doći do medalje.

Najbolji strijelac U-21 kategorije bio je Halid Alghoul iz četvrtoplasirane momčadi Caffe Bar IQ. Najboljim vratarom proglašen je Vanja Blagojević iz pobjedničkog Sunprotecta, a iz iste momčadi stigao je i najbolji igrač U-21 kategorije - Tomislav Đurić.

REZULTATI:

Finale, U-17:

AMK Sesvete Tupek Auto – SC Flegar 7:1 (Kruezi 2, Vidović 2, Gucić 2, Pudić | Anteo Roko Lukić)

Utakmica za treće mjesto, U-17:

MNK Goli Vrh MM Beton – Pauza zapad 5:3 (1:1) (Stunja | Jahaj)

Finale, U-19:

Boemi – MNK MC Plus 6:1 (Lipovac 4, Petriško, Novak | Lovrinović)

Utakmica za treće mjesto, U-19: Kićine bebe – Beton rez-Transporti Jurić 4:1 (Pavić 2, Ocvirek, Brkić | Brezovec)

Finale, U-21:

Sunprotect – Trgomix 4:3 (Malbašić, Prpić, Jergović, Đurić | Bajsić 2, Buzuk)

Utakmica za treće mjesto, U-21:

Pizzeria Z1 – Caffe bar IQ 4:3 (Kos, Prenkpalaj, Lovrić, Pavić, | Novak 2, Alghoul)