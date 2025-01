Schumacherove riječi prije nesreće odzvanjaju i danas: 'Rekao mi je - ne zovi me, nestat ću...'

Na današnji dan, 3. siječnja 1969. rođen je najveći vozač u povijesti Formule 1, Michael Schumacher. Danas kada puni 56 godina, o njemu znamo vrlo malo. Još od stravične nesreće koju je u prosincu 2013. godine doživio na skijanju u francuskim Alpama sve se promijenilo. Sedmerostruki osvajač Svjetskog prvenstva Formule 1 danas živi u strogom okruženju članova uže obitelji u vili u blizini Ženevskog jezera u Švicarskoj.

O njegovom zdravstvenom stanju zna se vrlo malo. Još u prvim godinama nakon nesreće moglo se doznati koliko-toliko informacija, a u zadnje vrijeme njegova obitelj ne dopušta nikakvo "curenje" podataka izvan vile. Njemačka novinarka i bivša menadžerica Sabine Kehm prije nekoliko je godina dala izjavu u kojoj je opisala njihov zadnji razgovor pred Schumijevu nesreću.

- Rekao mi je da želi nestati. Prije nesreće nazvao me i rekao mi: Ne zovi me da planiramo stvari za sljedeću godinu, nestat ću. To je bio njegov tajni san, nije htio dopustiti da bilo što o tome izađe u javnost - ispričala je francuskom dnevnom listu L'Equipe.

Desetljeće obavijeno velom tajne: Bizarni skandali obilježili su tragediju Michaela Schumachera

Obitelj je od prvog trenutka svjesna situacije i ne dopušta da o Michaelu procuri niti jedan detalj. Uvijek je bio striktan u pravilima, nije razgovarao privatno s novinarima niti su ga fotoreporteri mogli slikati.

- Michael je javna ličnost i javnost mora znati da se nešto dogodilo. No, jasno smo rekli da želimo zaštititi njegovu privatnost, to je odluka koja je bila donesena u njegovom interesu. Pravo je obitelji suočiti se s ovom situacijom onako kako misli da to treba - govorila je Kehm.