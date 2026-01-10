Saznajemo kakva će biti sudbina drugog čovjeka HR nogometa! Izvršni odbor HNS-a je 99 posto odlučio

Glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Svetina proteklih dana glavna je domaća nogometna priča, a sve zbog prošlotjednog sastanka (slučajnog ili namjernog, kako po kome) s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem.

Podsjetimo, Svetina je prošlog petka, zajedno s članom Izvršnog odbora HNS-a Božidarom Šikićem, ali i još nekim ljudima iz HNS-a viđen za stolom s Zdravkom Mamićem u kultnom restoranu Udovice kraj Čitluka. Teme razgovora su bile nepoznate, ali na taj Svetinin i Šikićev gaf reagirali su mnogi, jer s pravom se pitaju kako to ljudi iz HNS-a mogu sjediti za istim stolom s Mamićem. Dosta burno su reagirala i dva najveća hrvatska kluba, u Dinamu i Hajduku izrazito su nezadovoljni činjenicom da se praktički drugi čovjek HNS-a sastaje s Mamićem.

Dok neki tvrde da je taj sastanak bio itekako dogovoren, odnosno da je Mamiću dolazak najavio baš jedan od članova tog Svetininog i Šikićeva društva, Tomislav Svetina brani se da je do sastanka došlo sasvim slučajno.

To je danas rekao i u HRT-ovoj emisiji Studio 4.

- Jedan iz našeg društva je priložio te famozne "Udovice", mi smo došli tamo, dakle, ponavljam, nas deset s obiteljima, ručali, završili ručak, glavno jelo i u tom trenutku pojavio se gospodin Mamić, kazao je Svetina.

Dodao je da je Mamić s njima boravio nekoliko minuta, te da su oni otišli, a on ostao.

No, toj priči ne vjeruju baš svi članovi Izvršnog odbora, pa je za srijedu sazvana sjednica IO-a na kojoj će se odlučivati o sudbini Svetine.

"Kako mu nije neugodno tako lagati!", poručio nam je jedan član Izvršnog odbora HNS-a kada smo mu rekli da je Svetina danas na HRT-u ponovio da se susret s Mamićem dogodio slučajno. Uglavnom, sve više ljudi tvrdi da je taj susret itekako bio dogovoren te da za to postoje dokazi.



Kako saznajemo, od 17 članova IO-a, velika većina je za smjenu, šanse da se ta smjena dogodi su 99 posto, uvjeravaju nas izvori bliski HNS-u. Jednostavno, Svetina im je postao prevelik uteg zbog tog sastanka s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa koji je godina uzimao milijune iz Dinama, odnosno varao državne financije.

Srijedu s nestrpljenjem očekuju i Dinamo i Hajduk, jer ako Izvršni odbor ne smijeni Svetinu, dva najveća hrvatska kluba izaći će s oštrim priopćenjima.