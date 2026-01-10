Naši Portali
Janjetina s Mamićem

Saznajemo kakva će biti sudbina drugog čovjeka HR nogometa! Izvršni odbor HNS-a je 99 posto odlučio

Varaždin: Finale hrvatskog nogometnog kupa, GNK Dinamo - HNK Rijeka, loža
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
10.01.2026.
u 16:10

"Kako mu nije neugodno tako lagati!", poručio nam je jedan član Izvršnog odbora HNS-a kada smo mu rekli da je Svetina danas na HRT-u ponovio da se susret s Mamićem dogodio slučajno. Uglavnom, sve više ljudi tvrdi da je taj susret itekako bio dogovoren te da za to postoje dokazi.

Glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Tomislav Svetina proteklih dana glavna je domaća nogometna priča, a sve zbog prošlotjednog sastanka (slučajnog ili namjernog, kako po kome) s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem.

Podsjetimo, Svetina je prošlog petka, zajedno s članom Izvršnog odbora HNS-a Božidarom Šikićem, ali i još nekim ljudima iz HNS-a viđen za stolom s Zdravkom Mamićem u kultnom restoranu Udovice kraj Čitluka. Teme razgovora su bile nepoznate, ali na taj Svetinin i Šikićev gaf reagirali su mnogi, jer s pravom se pitaju kako to ljudi iz HNS-a mogu sjediti za istim stolom s Mamićem. Dosta burno su reagirala i dva najveća hrvatska kluba, u Dinamu i Hajduku izrazito su nezadovoljni činjenicom da se praktički drugi čovjek HNS-a sastaje s Mamićem.
Dok neki tvrde da je taj sastanak bio itekako dogovoren, odnosno da je Mamiću dolazak najavio baš jedan od članova tog Svetininog i Šikićeva društva, Tomislav Svetina brani se da je do sastanka došlo sasvim slučajno.

To je danas rekao i u HRT-ovoj emisiji Studio 4.
- Jedan iz našeg društva je priložio te famozne "Udovice", mi smo došli tamo, dakle, ponavljam, nas deset s obiteljima, ručali, završili ručak, glavno jelo i u tom trenutku pojavio se gospodin Mamić, kazao je Svetina.
Dodao je da je Mamić s njima boravio nekoliko minuta, te da su oni otišli, a on ostao.

No, toj priči ne vjeruju baš svi članovi Izvršnog odbora, pa je za srijedu sazvana sjednica IO-a na kojoj će se odlučivati o sudbini Svetine.
Kako saznajemo, od 17 članova IO-a, velika većina je za smjenu, šanse da se ta smjena dogodi su 99 posto, uvjeravaju nas izvori bliski HNS-u. Jednostavno, Svetina im je postao prevelik uteg zbog tog sastanka s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa koji je godina uzimao milijune iz Dinama, odnosno varao državne financije.
Srijedu s nestrpljenjem očekuju i Dinamo i Hajduk, jer ako Izvršni odbor ne smijeni Svetinu, dva najveća hrvatska kluba izaći će s oštrim priopćenjima.
Ključne riječi
Hrvatski nogometni savez Hajduk Dinamo Marijan Kustić Božidar Šikić Tomislav Svetina

Avatar Idler 3
Idler 3
16:16 10.01.2026.

Za neupućene, Svetina je Hajdukov "igrač" pa ne razmem kaj bi oni oštro ?!

KU
Kujttim
17:10 10.01.2026.

Neven Šprajcer je pravomoćno osuđen u aferi poznatoj kao „pošteno suđenje“ u hrvatskom nogometu. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu, koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio, osuđen je na 10 mjeseci zatvora uvjetno uz rok kušnje od 4 godine zbog davanja mita kako bi se osiguralo nastojanje utjecaja na suđenje nogometnih utakmica. Ali Svetini, kao prvom čovjeku zagrebačkog nogometnog saveza je taj Šprajcer očito prikladno društvo. Kao i Zdravko Mamić. Baš me zanima što će reći Hrvoje Kustić i Andrej Plenković. Naime, javnost je sve rekla i Svetina je potpuno izgubio povjerenje i moralni integritet.

