LJUTI IVAN

VIDEO Perišić kakvog rijetko viđamo: Svađao se sa suigračem, a onda je ‘pregazio’ suparnika!

Sportklub/Screenshot
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.01.2026.
u 21:39

Hrvatski reprezentativac nakon toga je ušao u verbalni sukob sa bivšim igračem Barcelone i Milana. Gosti su iz te situacije dobili korner, a frustrirani Perišić nakon otklonjene opasnosti oštro je startao na gostujućeg igrača

U 18. kolu nizozemske Eredivisie PSV na domaćem terenu vodi protiv Excelsiora nakon prvog poluvremena s 4:1. Aktualni nizozemski prvak imao je uvjerljivih 4:0 već do 39. minute, a onda su gosti u prvoj minuti nadoknade stigli do svog pogotka. Ubrzo nakon toga bili su blizu i drugog pogotka.

U četvrtoj minuti nadoknade došlo je do prave pomutnje u domaćem kaznenom prostoru. Nakon ubačaja s desne strane bek PSV-a Sergino Dest loše je reagirao i zbog toga je Ivan Perišić umalo postigao autogol.

Hrvatski reprezentativac nakon toga je ušao u verbalni sukob sa bivšim igračem Barcelone i Milana. Gosti su iz te situacije dobili korner, a frustrirani Perišić nakon otklonjene opasnosti oštro je startao na gostujućeg igrača i zaradio žuti karton pa možemo reći da je imao sreće. Video pogledajte OVDJE

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni PSV Ivan Perišić

