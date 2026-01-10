Naši Portali
Platit će?

U Dinamo dolazi Filipinac za kojeg je Jeličić rekao da ne može čuvati ni gumenu patku

Vinkovci: Vukovar i Gorica sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
10.01.2026.
u 17:14

Tabinas nije želio produžiti ugovor s Vukovarom, desni bek sad je pred potpisom i preseljenjem u Maksimir

U Dinamu su izgleda ipak donijeli odluku da iz Vukovara odmah dovedu desnog beka Paula Bismarcka Tabinasa. Nagađalo se da će ga plavi dovesti na ljeto kada bude slobodan, dakle bez odštete, ali čini se da će ga dovesti sada i vukovarskom klubu platiti između 70 i 100 tisuća eura. Tabinas kojem su 23 godine je dio sezone bio ozlijeđen, ali kada je igrao bih je dobar. No, kako nije htio potpisati novi ugovor završio je 'na ledu' u Vukovaru.  

S njim bi Dinamo dodatno popounio konkurenciju na desnom belu koji je bio problematičan nakon ozljede Morisa Valinčića. Na toj su poziciji plavi dosta kemijali, a kad se Valinčić u potpunosti i vrati morat će imati nekoga tko će bar povremeno uskakati, Tabinasa dobro pozna šef nogometne škole Dinama Albert Capellas, koji je bio izbornik Filipina i tamo ga trenirao

 Bil je nekih ideja da Tabinas dođe u Dinamo, a na posudbu u Vukovar odu Živković i Kulušić, ali Vukovar želi bar nešto zaraditi. Posaojoš nije zaključen, ali očekuje se da bi se to moglo uskoro dogoditi. 

za Tabinasa je nedavno Joško Jeličić rekao da taj dečko ne može čuvati ni gumenu patku.
Vukovar Dinamo

