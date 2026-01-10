Naši Portali
Dinamo pokleknuo i pred Cibonom

S povratkom Šiška Cibona prodisala, Radovčić odmah igrao opuštenije

Igor Šoban/PIXSELL
Autor
Dražen Brajdić
10.01.2026.
u 22:33

U prijelaznom roku nismo reagirali i slijede nam utakmice u kojima će se vidjeti da li moj rad ima tu više nekog značaja ili da dođe netko tko bi to mogao prekinuti, nakon petog poraza u posljednjih šest utakmica kazao je trener Dinama Damir Mulaomerović

Pobijedivši Dinamo (85:67) u zagrebačkom derbiju SuperSport Premijer lige, Cibona je opravdala ulogu favorita. A nju je "stekla" činjenicom da joj se u sastav, nakon skoro dva mjeseca, vratio titularni razigravač Šiško ali i s izostankom centra Polutka i beka Garafolića u sastavu suparnika.

Doduše, Cibonin trener Ivan Rudež nije imao na raspolaganju svog američkog beka-šutera Justina Robersona (zadnja loža) ali je još uvijek imao "dužu klupu" odnosno veći broj igrača koji mogu raditi rezultat.

Nakon što su u prvom poluvremenu primili čak 49 koševa, vukovi su u drugom dopustili suparniku samo 18. Osim toga, trener Rudež se u trećoj četvrtini oslonio na dobitnu kombinaciju a to je da na parketu istovremeno ima oba razigravača, i Šiška i Radovčića. A ovaj potonji bio je Cibonin najbolji strijelac (21 koš, četiri trice) a dvoznamenkasti su kod pobjednika bili centar Čakarun (13 koševa, 7 skokova), bekovi Bart (10 koševa) i Katanović (10 koševa) .

Kod domaćina prednjačio je američki razigravač Hunt (25 koševa, 6 asista) a dobre šuterske dionice imao je pričuvni razigravač Paponja (17 koševa). Jedini Dinamov visoki igrač, centar Kraljević, upisao je 12 koševa i 9 skokova no sve to je bilo premalo za snažniji otpor suparniku pa je trener Damir Mulaomerović ustvrdio:

- Mogu biti zadovoljan s prvih 20 minuta a s drugih 20 nikako. Na poluvremenu sam rekao igračima da ovu utakmicu možemo dobiti jedino obranom no imali smo loše otvaranje drugog poluvremena. Cibona je sa svojom rotacijom i individualnom kvalitetom bila favorit i u nastavku utakmice to se i pokazalo. Nažalost, platili smo ceh kratkoj rotaciji i nismo iskoristili odličan Huntov dan. Nažalost, u prijelaznom roku nismo reagirali a slijedi nam već u srijedu utakmica s Kvarnerom u kojoj će se vidjeti da li moj rad ima tu više nekog značaja li da dođe netko tko bi to mogao prekinuti. S ovim sastavom, ovo je maksimum ove ekipe. Nažalost, nismo nikoga doveli. Došli smo u situaciju da će svaka sljedeća utakmica biti odlučujuća.

A brzonogi Amerikanac je već na poluvremenu imao 16 koševa i pet asistencija ali sam Cibonu nije mogao dobiti.

- Ovo je nama vrlo važna pobjeda, druga u nizu. Adaptirali smo se na njihovu zonu pa smo u trećoj četvrtini počeli u napadu igrati slobodnije. Naša obrana nije dobro funkcionirala u početku, dozvolili smo tri otvorena šuta koje su oni pogodili, a i nismo najbolje reagirali na prodore Hunta koji je imao sjajno prvo poluvrijeme. U nastavku smo ga uspjeli malo zaustaviti a naši kreatori igre su u drugoj dijelu susreta imali minimalan broj izgubljenih lopti a odigrali smo i puno čvršću obranu - kazao je Cibonin trener Ivan Rudež kojem slijedi priprema za nacionalni derbi s vodećom momčadi lige Splitom.
