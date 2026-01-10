Zvezdaš koji je 'rođen u srpskom Kninu' nasrnuo glavom na suigrača pa drugog udario šakom u lice

Tijekom utakmice saudijskog prvenstva između Al Riyadha i Al Fayhe, koja je završila rezultatom 1:1, na terenu se dogodio ozbiljan incident u kojem je sudjelovao bivši vratar Crvene zvezde Milan Borjan. Borjan se prvo verbalno i fizički obračunao s Francuzom Teddyjem Okouom, unio mu se u lice i odgurnio ga glavom.

Cijelu situaciju primijetio je još jedan francuski nogometaš Yoann Barbet koji je pokušao razdvojiti saigrače. Međutim, Barbetova reakcija nije se svidjela kanadskom vrataru srbijanskog podrijetla, koji ga je potom udario šakom u lice. Nakon toga je izbila još jedna tučnjava, ali se situacija brzo smirila.

Sudac je uspio staviti sukob pod kontrolu, a dvoboj je nastavljen bez daljnjih incidenata. Trenutno nije poznato hoće li Borjan biti dodatno sankcioniran zbog ovog poteza, a saudijski nogometni savez još nije dao službenu izjavu o incidentu. Video možete pogledati OVDJE.