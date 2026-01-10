Naši Portali
OZBILJAN SKANDAL

Zvezdaš koji je 'rođen u srpskom Kninu' nasrnuo glavom na suigrača pa drugog udario šakom u lice

Screenshot X
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.01.2026.
u 20:46

Sudac je uspio staviti sukob pod kontrolu, a dvoboj je nastavljen bez daljnjih incidenata. Trenutno nije poznato hoće li Borjan biti dodatno sankcioniran zbog ovog poteza, a saudijski nogometni savez još nije dao službenu izjavu o incidentu

Tijekom utakmice saudijskog prvenstva između Al Riyadha i Al Fayhe, koja je završila rezultatom 1:1, na terenu se dogodio ozbiljan incident u kojem je sudjelovao bivši vratar Crvene zvezde Milan Borjan. Borjan se prvo verbalno i fizički obračunao s Francuzom Teddyjem Okouom, unio mu se u lice i odgurnio ga glavom.

Cijelu situaciju primijetio je još jedan francuski nogometaš Yoann Barbet koji je pokušao razdvojiti saigrače. Međutim, Barbetova reakcija nije se svidjela kanadskom vrataru srbijanskog podrijetla, koji ga je potom udario šakom u lice. Nakon toga je izbila još jedna tučnjava, ali se situacija brzo smirila.

Sudac je uspio staviti sukob pod kontrolu, a dvoboj je nastavljen bez daljnjih incidenata. Trenutno nije poznato hoće li Borjan biti dodatno sankcioniran zbog ovog poteza, a saudijski nogometni savez još nije dao službenu izjavu o incidentu. Video možete pogledati OVDJE

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Ključne riječi
Hrvatska Srbija Dalmacija Knin Milan Borjan

