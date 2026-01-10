Naši Portali
AFCON

Evo zašto je prolazak Nigerije u polufinale Afričkog kupa vrlo važna vijest za Dinamo

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.01.2026.
u 19:39

Nigerija je aktualni doprvak Kupa nacija i u polufinalu će igrati protiv domaćina ovogodišnjeg natjecanja Maroka

Nogometna reprezentacija Nigerije novi je polufinalist afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, u četvrtfinalu su Nigerijci posve zasluženo s 2-0 pobijedili Alžir. To su dobre vijesti za Dinamo jer im se vraćaju dva vrlo važna igrača Bakrar i Bennacer. 

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dok je početkom nastavka utakmicu odlučio sjajni Victor Osmihen s dva poteza. Prvo je u 47. minuti nadskočio kompletnu suparničku obranu i lijepo glavom zabio za 1-0, dok je deset minuta kasnije lucidno  asistirao Adamsu koji je bio strijelac za konačnih 2-0.

Nigerija je aktualni doprvak Kupa nacija i u polufinalu će igrati protiv domaćina ovogodišnjeg natjecanja Maroka.

U 20 sati počinje posljednji četvrtfinalni ogled. Sastaju se branitelj naslova Obala Bjelokosti i Egipat, rekorder sa sedam osvojenih naslova Kupa nacija. Pobjednika tog susreta u polufinalu čeka Senegal.

Ključne riječi
Monsef Bakrar Ismael Bennacer Alžir Dinamo

