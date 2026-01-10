Egipat nakon drame izbacio branitelja naslova Obalu Bjelokosti i izborio polufinale Afričkog kupa

Posljednji polufinalisti afričkog Kupa nacija su nogometaši Egipta koji su u Agadiru, u dramatičnom dvoboju, svladali s 3-2 Obalu Bjelokosti, branitelja naslova ovog natjecanja.Tako će u polufinalnim susretima igrati Egipat protiv Senegala te domaćin Maroko protiv Nigerije.

Egipat, sedmerostruki prvak i rekorder Kupa nacija, poveo je već u četvrtoj minuti. Sjajno je Ashour izbacio Marmousha, a ovaj je lako svladao suparničkog golmana za 1-0. U 32. minuti Egipat je poveo 2-0 nakon gola Rabije, a potom su Egipćani suparnika vratili u igru autogolom Fatouha u 40. minuti.

Nije autogol utjecao na Egipat jer brzo na startu drugog poluvremena opet je bilo dva gola prednosti nakon što je Salah pogodio suparničku mrežu za 3-1. Obala Bjelokosti time nije bila slomljena, Doue je u 73. bio strijelac za 2-3 i povratak neizvjesnosti.

Dramatično je bilo do kraja, mogli su se dogoditi i produžeci, ali Egipat je ipak izdržao i izborio proboj u polufinale.

Nogometna reprezentacija Nigerije također je polufinalist afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, u četvrtfinalu su Nigerijci posve zasluženo s 2-0 pobijedili Alžir.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dok je početkom nastavka utakmicu odlučio sjajni Victor Osmihen s dva poteza. Prvo je u 47. minuti nadskočio kompletnu suparničku obranu i lijepo glavom zabio za 1-0, dok je deset minuta kasnije lucidno asistirao Adamsu koji je bio strijelac za konačnih 2-0.

Nigerija je aktualni doprvak Kupa nacija i u polufinalu će igrati protiv domaćina ovogodišnjeg natjecanja Maroka.