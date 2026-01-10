Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
REKORER NATJECANJA

Egipat nakon drame izbacio branitelja naslova Obalu Bjelokosti i izborio polufinale Afričkog kupa

CAF Africa Cup of Nations - Morocco 2025 - Quarter Final - Egypt v Ivory Coast
SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 22:30

Egipat, sedmerostruki prvak i rekorder Kupa nacija, poveo je već u četvrtoj minuti. Sjajno je Ashour izbacio Marmousha, a ovaj je lako svladao suparničkog golmana za 1-0. U 32. minuti Egipat je poveo 2-0 nakon gola Rabije, a potom su Egipćani suparnika vratili u igru autogolom Fatouha u 40. minuti

Posljednji polufinalisti afričkog Kupa nacija su nogometaši Egipta koji su u Agadiru, u dramatičnom dvoboju, svladali s 3-2 Obalu Bjelokosti, branitelja naslova ovog natjecanja.Tako će u polufinalnim susretima igrati Egipat protiv Senegala te domaćin Maroko protiv Nigerije.

Egipat, sedmerostruki prvak i rekorder Kupa nacija, poveo je već u četvrtoj minuti. Sjajno je Ashour izbacio Marmousha, a ovaj je lako svladao suparničkog golmana za 1-0. U 32. minuti Egipat je poveo 2-0 nakon gola Rabije, a potom su Egipćani suparnika vratili u igru autogolom Fatouha u 40. minuti.

Nije autogol utjecao na Egipat jer brzo na startu drugog poluvremena opet je bilo dva gola prednosti nakon što je Salah pogodio suparničku mrežu za 3-1. Obala Bjelokosti time nije bila slomljena, Doue je u 73. bio strijelac za 2-3 i povratak neizvjesnosti.

Dramatično je bilo do kraja, mogli su se dogoditi i produžeci, ali Egipat je ipak izdržao i izborio proboj u polufinale.

Nogometna reprezentacija Nigerije također je polufinalist afričkog Kupa nacija koji se održava u Maroku, u četvrtfinalu su Nigerijci posve zasluženo s 2-0 pobijedili Alžir.

U prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, dok je početkom nastavka utakmicu odlučio sjajni Victor Osmihen s dva poteza. Prvo je u 47. minuti nadskočio kompletnu suparničku obranu i lijepo glavom zabio za 1-0, dok je deset minuta kasnije lucidno  asistirao Adamsu koji je bio strijelac za konačnih 2-0.

Nigerija je aktualni doprvak Kupa nacija i u polufinalu će igrati protiv domaćina ovogodišnjeg natjecanja Maroka.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi
Ključne riječi
Obala Bjelokosti Afrički kup nacija Egipat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!