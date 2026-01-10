Svetina otkrio kako je došlo do sastanka s Mamićem o kojem bruji Hrvatska: 'Nije bilo tajnog dogovora'

Posljednjih dana puno se priča o sastanku glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza Tomislava Svetine s bjeguncem od hrvatskog pravosuđa Zdravkom Mamićem. Njih dvojica fotografirani su na ručku u jednom restoranu u Međugorju što su mnogi protumačili kao znak da bivši prvi čovjek Dinama još uvijek ima velik utjecaj u hrvatskom nogometu.

Od tada se priča o smjeni Svetine s njegove pozicije, što mnogi zazivaju. Činjenica je da Svetina od 2018. godine nije imao nikakv kontakt s Mamićem i da se te godine s njim i razišao zbog neslaganja s njegovim politikama. On je sada u HRT-ovoj emisiji Studio 4 progovorio o cijeloj situaciji i otkrio svoju stranu priče:

- Ja bih volio iskoristiti ovu priliku da možda dam jednu malo širu sliku cijelog tog događaja. Dakle, radilo se o dočeku Nove godine u Dubrovniku gdje je bilo baš jedno široko veliko društvo, nas dvadesetak, između ostalog bio je tu i predsjednik Kustić, zatim Nenad Gračan, ljudi iz nogometa, van nogometa sa obiteljima. Onog trenutka kad smo mi krenuli prema Zagrebu, 2. siječnja, nas deset sa obiteljima i odlučili smo posjetiti svetište u Međugorju i nakon toga nešto pojesti. Jedan iz našeg društva je priložio te famozne "Udovice", mi smo došli tamo, dakle, ponavljam, nas deset s obiteljima, ručali, završili ručak, glavno jelo i u tom trenutku pojavio se gospodin Mamić - započeo je Svetina.

- To je cijela priča, a stvara se jedna fama i histerija. Niti je bio dogovoren sastanak, još manje tajan, još manje konspirativan, zaboravljaju se činjenice... Hajmo difamirati Svetinu? kao čovjeka, ajmo ga difamirati na poziciji koja se nalazi, stvorit ćemo pritisak prema Hrvatskom nogometnom savezu, poglavito prema predsjedniku Kustiću, da se onda nešto napravi - dodao je ističući kako je u Mamićevom društvu proveo tek nekoliko minuta.

- Potpuno je promašena teza da ima bilo kakvog utjecaja gospodina Mamića u hrvatskom nogometu, tako da to što se pokušava plasirati kroz medije, ponavljamo još jedan put, radi se isključivo o potpuno pogrešnim tezama - zaključio je tu temu Svetina.

Iskoristio je ovu priliku i da čestita hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji kojoj na ljeto slijedi Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prokomentirao je i pripremne utakmice protiv Brazila i Kolumbije koje očekuju vatrene. Podsjetimo, na posljednja dva Mundijala Hrvatska je osvojila srebrnu i brončanu medalju.

- Svakako bih želio naglasiti taj kontinuitet od 96. naovamo, gdje smo samo dva velika natjecanja propustili. Kad odete van, s uvažavanjem se priča o Hrvatskoj. Ovaj turnir je potvrda svega toga. Brazil je samo jedan.

Na kraju razgovora, prokomentirao je i svoj odnos s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem:

- Činjenica da smo zajedno dočekali novu godinu, mislim da dovoljno govori o odnosima koji postoje. S nama su također bili drugi ljudi iz Izvršnog odbora. Mislim da to jedinstvo i zajedništvo koje krasi hrvatski nogomet je jedan od faktora onoga što smo pričali na početku kontinuiteta, uspjeha koji postoji. Dakle, nešto gdje svi držimo za isti štap i onda to na kraju donese rezultat - rekao je Svetina, koji je između svojih angžmana u Dinamu i HNS-u radio u svojoj struci, u odvjetništvu.